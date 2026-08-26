- Reaktion auf den weltweiten Anstieg der Diabeteserkrankungen -

NIPPON KINZOKU CO., LTD. (Hauptsitz: Minato-ku, Tokio; Präsident: Yasushi Shimokawa; TOKIO: 5491) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit der Serienproduktion seines "ultradünnen und schmalen Edelstahls" begonnen hat, der speziell für das Laserschweißen bei ultrafeinen Insulinnadeln optimiert ist. Als Reaktion auf die weltweit steigende Nachfrage hat das Unternehmen ein stabiles Versorgungssystem für diese hochwertigen Materialien aufgebaut.

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The scale of the global diabetes crisis is expanding. In line with this trend, the global demand for insulin needles continues to escalate. Furthermore, insulin delivery is evolving toward "painless" experiences that reduce patient burden. Modern designs prioritize minimizing pain and bruising, leading to the widespread adoption of ultra-fine needles. This trend is further supported by the growing popularity of compact, portable pen injectors. Additionally, the global rise in weight-management medications-which also utilize these ultra-fine needles-is further accelerating market expansion. We supply NK-304NKM, a specialized stainless steel for thin-walled welded tubes used in medical and cosmetic applications, most notably for "painless needles". This material offers a superior combination of stable weldability and excellent drawability. Our quality advantage is highly recognized and valued throughout the global market.

Technologische Innovation: Umstellung auf Laserschweißen und Aufbau eines neuen Serienproduktionssystems

Bislang wurden Insulinnadeln hergestellt, indem Rohre aus 0,2 mm dicken Ausgangsmaterialien mittels WIG- oder Plasmaschweißen geformt und anschließend wiederholt gezogen und wärmebehandelt wurden, um ultradünne Wandstärken zu erzielen.

Um jedoch der weltweit steigenden Nachfrage gerecht zu werden, hat die Branche zunehmend auf das Laserschweißen umgestellt. Dieser Wandel ermöglicht deutlich höhere Schweißgeschwindigkeiten und erlaubt es, Ausgangsmaterialien bereits von Anfang an um mehr als 50 dünner (z. B. 0,08 mm) zu gestalten.

Als Reaktion auf zahlreiche Anfragen globaler Kunden nach hochwertigen, für das Laserschweißen optimierten Materialien haben wir in Zusammenarbeit mit führenden Herstellern umfangreiche Versuche durchgeführt. Als Ergebnis konnten wir erfolgreich ein System für die stabile Massenproduktion und Lieferung dünnwandiger Materialien mit schmaler Breite etablieren, die den höchsten Qualitäts- und Leistungsstandards entsprechen.

Wichtige Produktmerkmale und Wettbewerbsvorteile

Materialien für das Laserschweißen erfordern dieselbe strenge Qualitätskontrolle wie solche, die für das herkömmliche WIG- und Plasmaschweißen verwendet werden. Durch die Nutzung unserer technischen Kernkompetenzen erreichen wir selbst bei ultradünnen Materialien eine außergewöhnliche Stabilität.

Hervorragende Kantenqualität:

Eine präzise Steuerung des "Scherflächenverhältnisses" eines entscheidenden Faktors für den Schweißerfolg minimiert Schweißfehler. Kontinuierliche Stabilität bei langen Coils:

Über die gesamte Coillänge von 4.000 Metern hinweg wird eine gleichbleibende Schweißbarkeit gewährleistet, was eine stabile Versorgung für die Großserienfertigung sicherstellt. Hochpräzise Maßtoleranzen:

Wir erweitern die Grenzen der Dicken- und Breitentoleranzen, um den hohen Anforderungen des Hochgeschwindigkeits-Laserschweißens gerecht zu werden. Hervorragende Verarbeitbarkeit:

Unsere Werkstoffe bieten überragende Duktilität und Integrität der Schweißzone, sodass sie zu ultrafeinen Nadeln gezogen werden können, ohne zu brechen.

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Über die NIPPON KINZOKU Group

Unsere Produkte kommen in einer Vielzahl von Bereichen zum Einsatz, vom Präzisionsbereich bis hin zur Bauindustrie. https://www.nipponkinzoku.co.jp/en/

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