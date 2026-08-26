Im ersten Halbjahr 2026 haben die im Verband deutscher Pfandbriefbanken zusammengeschlossenen Institute neue Immobiliendarlehen in Höhe von 80,4 Mrd. Euro vergeben - das sind 8,5% mehr als im ersten Halbjahr 2025. Die Darlehensvergabe bleibt aber weiter unter dem Volumen vor der Zinswende. Die im Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) zusammengeschlossenen Institute haben von Januar bis Juni 2026 neue Immobiliendarlehen in Höhe von 80,4 Mrd. Euro vergeben. Dies bedeutet einen Anstieg des Immobilienfinanzierungsneugeschäfts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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