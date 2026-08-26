Das Berliner Unternehmen UnitPlus kooperiert mit J.P. Morgan Asset Management bei einer gemeinsamen Lösung zum Altersvorsorgedepot. Im Mittelpunkt des Anlagekonzepts stehen aktive ETFs. Ziel sei es, die kapitalmarktbasierte Altersvorsorge für eine breitere Bevölkerungsschicht zugänglich zu machen. Der Berliner Neo Asset Manager UnitPlus entwickelt gemeinsam mit J.P. Morgan Asset Management ein Portfolio für das kommende Altersvorsorgedepot. Das Portfolio soll rechtzeitig zum geplanten Start des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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