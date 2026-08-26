München (ots) -Die Spritpreise sind im Vergleich zur Vorwoche leicht gesunken. Laut einer aktuellen ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel derzeit 2,155 Euro und damit 0,7 Cent weniger als in der Vorwoche. Bei Diesel ist der Rückgang mit 0,5 Cent sogar noch geringer. Aktuell müssen die Autofahrerinnen und Autofahrer durchschnittlich 2,248 Euro für einen Liter Diesel bezahlen.Nach Ansicht des ADAC könnten beide Kraftstoffsorten stärker sinken. Das gilt vor dem Hintergrund des Ölpreises sowie des gegenüber dem US-Dollar zuletzt festeren Euro. Bei einem ähnlichen Ölpreis (Brent) von rund 89 US-Dollar und einem schlechteren Wechselkurs vor zwei Wochen lagen Super E10 etwa 3 Cent und Diesel sogar rund 5 Cent günstiger als heute. Und schon damals war aus Sicht des ADAC das Preisniveau deutlich zu hoch.Der ADAC empfiehlt Autofahrerinnen und Autofahrern, nach Möglichkeit kurz vor 12 Uhr zu tanken, denn zu dieser Zeit sind die Spritpreise im Tagesverlauf am niedrigsten. Um 12 Uhr steigen sie stark an und fallen anschließend langsam wieder. Unterstützung bei der Suche nach preiswerten Tankstellen bietet die Spritpreis-App "ADAC Drive": Dort lassen sich rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland vergleichen.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6340182