München (ots) -Starkes Zeichen für den deutschen Basketball! Die Deutsche Telekom und der Deutsche Basketball Bund (DBB) setzen ihre erfolgreiche Medienpartnerschaft langfristig fort. Die seit 2018 bestehende Zusammenarbeit wird um vier weitere Jahre verlängert und läuft nun bis Ende 2029. Die Kooperation liefert einen wichtigen Baustein für das beste Basketball-Angebot bei MagentaTV und MagentaSport.Das DBB-Paket umfasst die wichtigsten Freundschafts- und Testspiele der deutschen Nationalmannschaften Frauen und Männer. Dazu kommen Turniere wie der Supercup. Die Partien werden bei MagentaTV sowie MagentaSport weiter live und kostenlos übertragen. Der anstehende WM-Test der Frauen gegen die Türkei in Köln am Donnerstag (exklusiv, ab 16.30 Uhr) unterstreicht die Relevanz der Kooperation. Denn darüber hinaus enthält die Vereinbarung auch das exklusive Recht, die Männer- und Frauen-Nationalmannschaften bei den großen Turnieren jenseits des Live-Spielbetriebs filmisch zu begleiten. Diese exklusiven Inhalte schaffen einen Mehrwert für die Zuschauer und Alleinstellungsmerkmale im Programm von MagentaTV und MagentaSport - das größte und beste Basketball-Angebot wird hier gezeigt."Wir führen einen sehr erfolgreichen Weg langfristig fort. Die Kooperation mit dem DBB dokumentiert, wie zwei Partner eine Sportart zu mehr Ansehen und Popularität auf Top-Niveau entwickeln können. MagentaTV sieht sich als innovativer Begleiter des deutschen Basketballs. Dass wir es bis hierhin gemeinsam so gut geschafft haben, gibt uns viel Zuversicht für die nächsten Jahre. Deshalb ein großes Dankeschön für diese ersten acht Jahre an den DBB", sagt Dorothea Jacob, VP Proposition & Content MagentaTV.DBB-Präsident Ingo Weiss: "Die Deutsche Telekom und MagentaTV sind für den deutschen Basketball seit vielen Jahren enorm wichtige Partner. Sie haben ganz wesentlich dazu beigetragen, unseren Sport einer immer größeren Öffentlichkeit zugänglich zu machen und die Begeisterung für Basketball in Deutschland weiter wachsen zu lassen. Gerade in den vergangenen Jahren haben wir gemeinsam viele großartige Momente erlebt. Deshalb freue ich mich sehr darüber, dass diese erfolgreiche und vertrauensvolle Partnerschaft bis mindestens 2029 fortgesetzt wird. Das ist ein starkes Signal für den deutschen Basketball, und ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam noch viel und innovativ von unserer schönen Sportart sichtbar machen können."Alle DBB-Spiele live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTVFür MagentaTV und MagentaSport beinhaltet die Vereinbarung exklusive Medienrechte an den DBB-Freundschaftsspielen in Deutschland sowie an weiteren Spielen im Rahmen des DBB-Supercups. MagentaTV und MagentaSport werden die DBB-Länderspiele kostenlos für alle übertragen. Von allen Spielen in Deutschland berichtet MagentaSport mit eigenem Team direkt aus der Halle.Die Telekom erhält darüber hinaus exklusiv das Recht, die Frauen- und Männer-Nationalmannschaften vor und während aller Turniere und Spiele hinter den Kulissen zu begleiten. So entstehen für die Medienangebote der Telekom exklusive Inhalte, die den Fans zusätzliche, authentische Einblicke in das Teamumfeld, die Vorbereitung und den Alltag der Nationalspielerinnen und Nationalspieler ermöglichen. Hinzu kommen Kommunikationsrechte im Umfeld der Länderspiele, um MagentaTV und MagentaSport über verschiedene Flächen und Social-Media-Präsenzen zu bewerben."Doubleheader" der Männer und Frauen in Köln live und kostenlosIm Vorfeld des FIBA Women's Basketball World Cup 2026 rückt MagentaSport die nächsten Länderspiele im August in den Fokus und zeigt die Vorbereitung der Auswahl live und kostenlos. Ein besonderer Höhepunkt ist der Doubleheader am 27. August in Köln mit dem Frauen-Länderspiel gegen die Türkei (ab 16.30 Uhr live). Anschließend spielt die Männer-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen die Niederlande (ab 19.40 Uhr).MagentaTV und MagentaSport bietet das größte und beste Live-Basketball-Angebot mit den Welt- und Europameisterschaften der Männer, Frauen und Nachwuchsteams, Quali-Spielen, allen Partien in der EuroLeague, den deutschen Spielen im EuroCup sowie weiteren Top-Wettbewerben. Nächstes Highlight: ab 4. September die Frauen-Heim-WM.Basketball live bei MagentaSportDoubleheader in KölnDonnerstag, 27. Augustab 16:30 Uhr: Deutschland - Türkei (Frauen)ab 19:40 Uhr: Deutschland - Niederlande, FIBA WCQ (Männer)WM-Quali Männer (kostenlos)Sonntag, 30. Augustab 14:30 Uhr: Polen - Deutschland, FIBA WCQ (Männer)Frauen WM (nur PayTV)ab Freitag, 4. SeptemberFIBA Women's Basketball World Cup 202618. und 19. SeptemberSupercup EuroLeagueab Donnerstag, 24. SeptemberSaisonstart EuroLeagueab Dienstag, 29. SeptemberSaisonstart BKT EuroCupPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6340177