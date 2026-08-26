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Dow Jones News
26.08.2026 12:39 Uhr
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AUKTION/Bund stockt zwei Langläufer auf

DJ AUKTION/Bund stockt zwei Langläufer auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat bei einer Aufstockungsauktion am Mittwoch 2041 und 2048 fällige Bundesanleihen im Umfang von 1,882 Milliarden Euro am Markt platziert, wie die Bundesbank mitteilte. Nachfolgend die Details der Transaktionen (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherigen Auktion am 22. Juli für die 2041 fällige Bundesanleihe und am 15. April für die 2048 fällige): 

=== 
Emission       2,60%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. Mai 2041 
Volumen       1 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   1,845 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag   902 Mio EUR 
Marktpflegevolumen  98 Mio EUR 
Zeichnungsquote   2,0    (1,8) 
Durchschnittsrendite 3,50%   (3,46%) 
Durchschnittskurs  89,81   (90,17) 
Mindestkurs     89,81   (90,15) 
Wertstellung     28. August 2026 
 
Emission       1,25%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. August 2048 
Volumen       1 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   3,550 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag   980 Mio EUR 
Marktpflegevolumen  20 Mio EUR 
Zeichnungsquote   3,6    (1,7) 
Durchschnittsrendite 3,68%   (3,55%) 
Durchschnittskurs  63,87   (64,93) 
Mindestkurs     63,85   (64,90) 
Wertstellung     28. August 2026 
===

Kontakt zum Autorin: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

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August 26, 2026 06:08 ET (10:08 GMT)

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KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

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