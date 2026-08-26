Mainz (ots) -100 Jugendliche gehen offline / Dreiteilige Dokuserie ab 2. September in der ARD MediathekSmartphones raus aus der Schule, strengere Regeln für die Social-Media-Nutzung: Vor dem Hintergrund der aktuellen Debatten startet ARD Wissen mit Reporter Tobi Krell ein Experiment. Rund 100 Jugendliche einer Schule verzichten über drei Wochen auf ihre Handys. Ein Team aus Forschenden begleitet das Experiment und misst, was sich verändert. Die dreiteilige Dokuserie "Schule ohne Smartphone - Das Experiment mit Tobi Krell" ist ab dem 2. September in der ARD Mediathek verfügbar.100 Jugendliche, drei Wochen, keine HandysAn der Integrierten Gesamtschule in Thaleischweiler-Fröschen in Rheinland-Pfalz werden die Smartphones eingesammelt und weggesperrt. Plötzlich sind Snapchat-Flammen verloren, Tagesbelohnungen bei Brawl Stars verpasst - und keiner kann mehr auf dem Handy checken, wo die Freund:innen gerade sind. Für die Jugendlichen mit täglichen Handynutzungszeiten zwischen zwei und zehn Stunden beginnt ein ungewohnter Alltag: Termine werden verpasst, handyfreie Partys wie in den 90ern gefeiert und neue Hobbys entwickelt. Und nicht nur die Jugendlichen setzen sich mit ihrem Medienkonsum auseinander; auch die Eltern geben ihre Bildschirmzeiten preis - nicht ohne Überraschungen.Messbare UnterschiedeEin Team von Forschenden begleitet das Experiment und untersucht, was drei Wochen ohne Smartphone bewirken. Es geht unter anderem um Schlaf, Bewegung, Konzentration und Stimmung. Sorgt die handyfreie Zeit für mehr Ruhe und Fokus? Oder vor allem für Langeweile, Frust und Streit? Mit Bewegungstrackern, Fragebögen und MRT-Aufnahmen messen die Wissenschaftler:innen, was sich durch die handyfreie Zeit verändert."Schule ohne Smartphone - Das Experiment mit Tobi Krell"Die Dokuserie lädt Familien ein, gemeinsam herauszufinden, wie viel Bildschirmzeit ihrem Leben guttut und liefert alltagstaugliche Tipps und Anregungen. "Schule ohne Smartphone - Das Experiment mit Tobi Krell" ist eine Produktion der megaherz GmbH im Auftrag des SWR - verfügbar ab 2. September in der ARD Mediathek. Für akkreditierte Journalist:innen ist die erste Folge ab morgen im Pressevorführraum der ARD (https://www.ard.de/die-ard/ard-programmdirektion/programmpresse) verfügbar.Einladung zum Selbsttest: "Wochenende Offline"Wer den Handyverzicht selbst probieren möchte, kann am "Wochenende Offline" teilnehmen. Los geht's am Freitag, 25.09.2026 um 19 Uhr. Wer bis zum Montag, 28.09. um 7 Uhr durchzieht, hat es geschafft! Auch Schulklassen oder Sportmannschaften können mitmachen. Unter allen, die mitmachen, wird ein Treffen mit Tobi Krell verlost.unsereKinderDie Dokuserie "Schule ohne Smartphone - Das Experiment mit Tobi Krell" ist Teil der ARD-Mitmachaktion "unsereKinder - Wie kinderfreundlich ist Deutschland?" (https://www.swr.de/specials/unsere-kinder/index.html). Felix Neureuther und Tobi Krell nehmen dabei unter anderem das Freizeitangebot für Kinder, die Toleranz gegenüber Kinderlärm sowie die Kosten von Kita-Plätzen in den Blick. Interessierte können ihre persönlichen Erfahrungen einbringen. Im November 2026 zieht die Abschluss-Dokumentation "unsereKinder - wie familienfreundlich ist Deutschland?" dann Bilanz.Informationen unter http://swr.li/schule-ohne-smartphoneFotos unter ARD-foto.deNewsletter: "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Marissa Leister, Tel. 06131 929 32743, marissa.leister@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6340186