Hamburg (ots) -In dreizehn Kategorien haben NDR (Ko)-Produktionen die Chance auf einen Deutschen Fernsehpreis 2026. Für die NDR Komödie "Prange - Man ist ja Nachbar" ist Andreas Altenburg in der Kategorie "Bestes Buch Fiktion" nominiert. In der Kategorie "Bestes Buch Unterhaltung" sind Dietmar Jacobs und Christian Ehring für die "extra 3"-Sendung vom 23. Oktober 2025 "Streit ums Stadtbild - Merz poltert" im Rennen - es wäre der zweite Deutsche Fernsehpreis für das NDR Satireformat "extra 3" nach der Auszeichnung im Jahr 2018. Für die "Beste Doku-Serie" ist "Elf Helden - ein Albtraum" benannt, eine BROADVIEW-Produktion in Zusammenarbeit mit dem NDR (Federführung), BR und WDR. In der Kategorie "Beste Unterhaltung Show" tritt die NDR Rateshow "Wer weiß denn sowas?" an. Als "Beste Sportsendung" könnte die Berichterstattung über die Handball-EM in Dänemark, Schweden und Norwegen 2026 ausgezeichnet werden. Der NDR hatte hierbei für ARD und ZDF die Federführung inne. In der Kategorie "Beste Kamera Information/Dokumentation" sind Eike Köhler, Kim Kristin Mauch und Björn Kurtenbach für "Minentaucher - Der harte Weg in die Elite der Bundeswehr" nominiert.Als Koproduzent ist der NDR mit folgenden Formaten nominiert:In der Kategorie "Bester Fernsehfilm/Mehrteiler" ist die "Die Nichte des Polizisten" (ARD/SWR/NDR/W&B Television/EPO-Film) benannt. Für dieselbe Produktion ist Magdalena Laubisch als "Beste Schauspielerin" nominiert; Rolf Basedow und Nicole Armbruster dürfen auf einen Preis in der Kategorie "Bestes Buch Fiktion" für die "Nichte des Polizisten" hoffen. Anna Nekarda ist für den Film außerdem in der Kategorie "Beste Montage Fiktion" aufgestellt. In der Kategorie "Bestes Infotainment" tritt zudem "Hirschhausen und die Deepfake-Mafia" (ARD/WDR/BR/hr/MDR/NDR/RB/rbb/SR/SWR/Bilderfest), in der Kategorie "Beste Kamera Information/Dokumentation" Jürgen Rehberg für "Holt - Der Windkraft-Schwindler" (ARD/SWR/HR/NDR/Frisbeefilms). Und: Die ARD-Dialogaktion "Was Deutschland verbindet" ist für ihren innovativen Ansatz, gesellschaftlichen Dialog zu fördern und sichtbar zu machen, in der Kategorie "Beste Information" nominiert; federführend realisiert vom hr, unter Mithilfe des SWR, MDR und NDR und mit Beihilfe vom WDR, produziert von doity.Der Deutsche Fernsehpreis wird an zwei Abenden vergeben: Im Rahmen der "Nacht der Kreativen" stehen am Dienstag, 8. September, in der Kölner Flora die Preisträger*innen in den kreativen Gewerken im Mittelpunkt. Am Mittwoch, 9. September, folgt die festliche Gala im Kölner Confex-Center mit der Vergabe der Auszeichnungen in den Werkkategorien sowie der Verleihung des Ehrenpreises der Stifter.In der Komödie "Prange - Man ist ja Nachbar" von Andreas Altenburg ("Frühstück bei Stefanie") spielt Bjarne Mädel Ralf Prange, der schon sein ganzes Leben in ein und derselben Rotklinkerwohnung in Hamburg-Barmbek lebt. Hier ist er nach Selbstauskunft der "arme Arsch", der vom Paketmann Micki (Bo\u017eidar Kocevski) immer die Pakete für alle annimmt. Pranges Leben wird durch das Auftauchen der Paketzustellerin Dörte (Katharina Marie Schubert) völlig auf den Kopf gestellt. In die pragmatische Frau ist er schockverliebt, doch in Sachen Liebe gibt es deutlich Nachholbedarf. Prange schmiedet diverse Taktiken, um mit Dörte in Kontakt zu treten. Horst Rohde (Olli Dittrich), der gegenüber wohnt, beobachtet argwöhnisch alles, was Prange treibt. Als er Pranges Annäherungsversuche mitbekommt, entbrennt ein Wettbewerb. Regie führte Grimmepreisträger Lars Jessen, der gemeinsam mit Maren Knieling (Florida Film) den Film auch produzierte. Kamera: Kristian Leschner, Herstellungsleiter: Christian Feier, Producerin: Cecile Heisler-Zigulla, Produktionsleitung: Vanessa Eggers. Dramaturg: Bernhard Gleim. Die Redaktion: Philine Rosenberg (NDR)."extra 3" ist ein Satire-Sendung des NDR, die seit fünf Jahrzehnten für pointierte Satire, scharfen Humor und besondere Unterhaltung auf höchstem Niveau steht. Gesicht des Formats ist Moderator Christian Ehring, einer der profiliertesten Satiriker Deutschlands. Im Jahr 2026 feiert "extra 3" sein 50-jähriges Jubiläum - mit einer Jubiläumsstaffel, in der ein prominentes Team den Studio-Cast von "extra 3" verstärkt: Comedian Michael Mittermeier, Entertainer Riccardo Simonetti, Schauspielerin Collien Fernandes (u. a.). Hinzu kommen vielversprechende Newcomer wie Florentine Osche und Kawus Kalantar. Diese Neuzugänge ergänzen das bestehende "extra 3"-Line Up mit u. a. Oliver Kalkofe, Maxi Schafroth und Sarah Bosetti. In diesem Jahr erweiterte die Redaktion von "extra 3" das ARD Satire-Angebot mit weiteren eigenständigen Spin-off-Shows, die speziell für jüngere Zielgruppen konzipiert sind (z. B. "Der reale Irrsinn - Die Show"). Mit intelligentem, provokantem und gesellschaftlich relevantem Humor setzt das NDR Format 50 Jahre nach Gründung weiterhin Maßstäbe - im linearen Fernsehen, in der ARD Mediathek ebenso wie auf digitalen Plattformen.Die Doku-Serie "Elf Helden - ein Albtraum" ist eine vierteilige Produktion, die die Geschichte der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1994 in den USA behandelt. Deutschland trat zur WM 94 als Favorit und Titelverteidiger an, schied jedoch im Viertelfinale aus. Interne Konflikte, mediale Kampagnen und Häme gegen Trainer Berti Vogts hatten dazu geführt, dass sich die vermeintlichen elf Freunde - Spieler wie Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, Stefan Effenberg, Bodo Illgner, Matthias Sammer - in wenigen Wochen in einen kollektiven Albtraum manövrierten. "Elf Helden - Ein Albtraum" wirft einen Blick hinter die Kulissen des für Deutschland denkwürdigen WM-Turniers und zeigt, wie eines der stärksten deutschen Teams aller Zeiten spektakulär scheiterte. "Elf Helden - ein Albtraum" ist eine BROADVIEW-Produktion in Zusammenarbeit mit dem NDR, BR und WDR. Redaktion hatten im NDR (federführend) Marc Brasse, im WDR Jessica Briegmann und für den BR Martin Kowalczyk. Regie führte Manfred Oldenburg, Produzent ist Emmy-Preisträger Leopold Hoesch."Wer weiß denn sowas?" ist eine Quizshow des NDR, die es seit 2015 gibt. Zwei Teams treten darin gegeneinander an, um mit kniffligen Fragen aus Wissenschaft, Tierwelt und dem täglichen Leben möglichst hohe Geldsummen zu erspielen. Moderator Kai Pflaume führt gemeinsam mit den Teamkapitänen Wotan Wilke Möhring und Bernhard Hoëcker durch die Sendung, bei der prominente Gäste ihr Wissen unter Beweis stellen - Möhring übernahm die Rolle als Teamkapitän im Oktober 2025 von seinem Vorgänger Elton. Ihren zehnjährigen Geburtstag feierte die Rateshow im Dezember 2025 mit einer extralangen Jubiläumsausgabe im Ersten und in der ARD Mediathek. "Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim NDR.Am 15. Januar startete mit der Handball-EM in Dänemark, Schweden und Norwegen das erste sportliche Großereignis des Jahres - die Federführung für die ARD-Übertragungen lag beim NDR. ARD und ZDF zeigten alle deutschen Spiele live im TV und boten so viele Livestreams wie noch nie zuvor bei einem Handball-Turnier. Ergänzt wurde das Programm durch Zusammenfassungen, Highlights und Interviews in den Mediatheken sowie ein umfangreiches Audio-Angebot im ARD-Hörfunk und in ARD Sounds, inklusive neuer Folgen des Podcasts "Handball auf die 1". Zusätzlich begleitete ein ARD-Team die drei Nationalspieler Reners Ušcins, David Späth und Marko Grgic hautnah für die Dokumentation "Generation Goldjungs - Unsere neuen Handball-Stars" - ein umfassendes crossmediales Angebot auf allen Plattformen.Die sechsteilige Dokuserie "Minentaucher - Der harte Weg in die Elite der Bundeswehr" begleitet einen Lehrgang der Minentaucher - einer spezialisierten Einheit, deren Auftrag es ist, Minen zu finden und unschädlich zu machen. Elf Männer stellen sich einer Ausbildung, die alles fordert: Apnoe bis an den Rand der Ohnmacht, Tieftauchgänge, Gewaltmärsche, Wochen auf See und Helikoptersprünge aus zehn Metern Höhe in die Ostsee. Während die Ausbilder jeden Fehler registrieren, ringen die Anwärter mit Kälte, Erschöpfung und Selbstzweifeln. Die Serie zeigt ihre Motive, ihren Mut und ihren Willen, in einer angespannten Weltlage Verantwortung zu übernehmen.Links zu den nominierten Programmen- Prange - Man ist ja NachbarARD Mediathek: https://ots.de/Vbsyot- extra 3ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/extra-3- 11 Helden, ein AlbtraumARD Mediathek: https://ots.de/OD1Sd9- Wer weiß denn sowas?ARD Mediathek: https://ots.de/M6CjSJ- Handball-EM"Handball auf die 1", der Handball-Podcast der Sportschau:ARD Sounds: https://ots.de/98WpOL"Generation Goldjungs - Unsere neuen Handballstars"ARD Mediathek: https://ots.de/28AwKj- Minentaucher - Der harte Weg in die Elite der BundeswehrARD Mediathek: https://ots.de/25bRx8Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6340221