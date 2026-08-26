Die Tjara GmbH, eine Tochtergesellschaft der blau direkt-Gruppe, übernimmt Anteile an der Finanzberatung Bierl. Die beiden Gründer des Maklerhauses, Stefan und Tobias Bierl, werden als Geschäftsführer den Standort Walderbach unverändert fortführen. Erst vor Kurzem hat sich das Online-Maklerhaus i-finance der blau direkt-Gruppe angeschlossen, wie AssCompact berichtete. Nun wächst der Lübecker Technologieanbieter weiter. Mit der Finanzberatung Bierl wird ein weiteres Maklerunternehmen Teil von blau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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