Bitcoin Prognose nach dem Sprung über 80.000 Dollar

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Jede Bitcoin Prognose muss in dieser Woche eine Zahl verarbeiten, die im Juli noch unmöglich schien. BTC notiert bei rund 80.500 Dollar und liegt damit knapp zwei Prozent höher als vor 24 Stunden. Auf Wochensicht steht ein Zuwachs von mehr als 22 Prozent, der stärkste Sprung seit März 2023. Doch genau an dieser Stelle beginnt das eigentliche Problem für alle, die jetzt erst einsteigen wollen. Wer jetzt kauft, zahlt den Preis, den andere vor zehn Tagen bekommen haben. Bleibt die Rally also intakt oder ist die große Bewegung längst unter anderen verteilt?

Bitcoin Prognose trifft auf den Widerstand bei 81.000 Dollar

Der Auslöser der Rally kam aus Washington und nicht aus dem Kryptomarkt. Das amerikanische Finanzministerium weitete seine Rückkäufe langlaufender Staatsanleihen deutlich aus und stellte dafür Mittel aus dem Treasury General Account in Aussicht. Die Renditen am langen Ende gaben nach, und Kapital floss zurück in Risikoanlagen. BTC kletterte von rund 62.800 Dollar auf über 80.000 Dollar und erreichte am 24. August den höchsten Stand seit Mai. Laut CoinDesk stammte rund die Hälfte dieses Anstiegs aus zwangsweise geschlossenen Short Positionen.

In der vergangenen Woche flossen etwa 1,92 Milliarden Dollar in amerikanische Spot ETFs auf Bitcoin. Das war der stärkste Wochenzufluss seit dem 10. Oktober. CoinGecko weist am 25. August einen Kurs von rund 80.500 Dollar und eine Marktkapitalisierung von etwa 1,6 Billionen Dollar aus. Die Spanne der letzten 24 Stunden reichte von 78.553 bis 81.240 Dollar. Der Durchschnitt der letzten 50 Wochen bei 81.033 Dollar bildet nun den nächsten ernsthaften Widerstand. Darüber wartet das Mai Hoch bei 82.814 Dollar. Für jede Bitcoin Prognose sind das die beiden Marken, an denen sich die nächste Richtung entscheidet.

Ryan Lee von Bitget Research hält einen Rücksetzer in den Bereich zwischen 75.000 und 76.000 Dollar für völlig normal. Ein nachhaltiger Ausbruch über 80.000 Dollar könnte nach seiner Einschätzung den Weg bis 87.000 Dollar öffnen. Jede seriöse Bitcoin Prognose muss dabei die schiere Größe dieses Marktes berücksichtigen. Eine Verdopplung von hier aus verlangt rund 1,6 Billionen Dollar an frischem Kapital. Das ist mehr, als der gesamte Rest des Altcoin Marktes derzeit auf die Waage bringt. Deshalb suchen viele Anleger die großen Vielfachen inzwischen dort, wo die Bewertung noch klein ist.

Pepeto sammelt Kapital, während die Bitcoin Prognose an Grenzen stößt

Diese Rechnung ist der eigentliche Grund, warum erfahrene Anleger den Blick gerade senken. Sie suchen Projekte, deren Bewertung noch bei null beginnt und deren erster Börsenkurs erst bevorsteht. Hier setzt Pepeto an.

Pepeto baut eine Börse, die alle Memecoins aufnehmen soll, und liefert die passende Technik gleich mit. Den Kern bildet eine Brücke zwischen den Blockchains, über die ein Trader Kapital genau dorthin bewegt, wo die Chance gerade liegt. Der Schutz wandert dabei mit, weil die Bewertung jeder Position über alle Chains hinweg funktioniert. Der Risk Scorer von PepetoAI prüft jede Position vom Einstieg bis zum Ausstieg, bevor sich ein einziger Token bewegt. Der blinde Fleck, den fast jeder Memecoin Trade mitbringt, verschwindet damit.

Solche Werkzeuge brauchen erfahrene Hände, und geführt wird der Aufbau von dem Visionär, der den ursprünglichen Pepe Coin auf den Weg gebracht hat. Jede einzelne Zeile des Vertrags wurde von SolidProof verifiziert, noch bevor der Vorverkauf öffnete, was Käufern eine belastbare Grundlage für ihre Entscheidung liefert. Im Vorverkauf liegen bereits mehr als 10 Millionen Dollar, und dieses Kapital kam an, bevor irgendeine Börse einen Preis gestellt hatte. Wöchentliche Verbrennungen nehmen laufend Token aus dem Umlauf, während weiteres Kapital hinzufließt.

Aktuell kostet ein Token im Vorverkauf 0,000000188 Dollar, und dieser Preis gilt allein bis zum Listing. Wer die Zahlen selbst prüfen möchte, findet sie direkt bei Pepeto. Zwischen diesem Preis und dem ersten Kurs an einer großen Börse liegt der Raum, in dem die eigentliche Rendite entsteht. Sobald das geplante Binance Listing beginnt, kann niemand diesen Einstieg mehr nachholen.

Fazit

Die Bitcoin Prognose bleibt freundlich, doch die Rendite pro eingesetztem Dollar wird mit jeder Milliarde Marktkapitalisierung kleiner. Die größten Gewinne jedes Zyklus entstanden unter den schweren Werten und nicht in ihnen. Shiba Inu hat das brutal gezeigt, denn aus 1.000 Dollar wurden auf dem Höhepunkt mehr als 450 Millionen Dollar. Pepeto bringt mit, was SHIB damals fehlte, nämlich funktionierende Börsenwerkzeuge, einen geprüften Vertrag und den Gründer des ursprünglichen Pepe Coins. Mit dem Start des Listings wird aus dem Vorverkaufspreis eine reine Erinnerung. Wer heute zugreift, kauft noch zum Vorverkaufspreis, und genau dort entstand in früheren Zyklen die größte Rendite.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Bitcoin Prognose nach dem Ausbruch?

Die Bitcoin Prognose zielt zunächst auf den Bereich zwischen 81.000 und 83.000 Dollar, während BTC bei rund 80.500 Dollar notiert. Ein Rücksetzer auf 75.000 bis 76.000 Dollar gilt unter Analysten als normal.

Warum sprechen Anleger derzeit über Pepeto?

Pepeto ist ein von SolidProof geprüfter Vorverkauf, der eine Börse für sämtliche Memecoins aufbaut. Im Vorverkauf stehen bereits mehr als 10 Millionen Dollar. Details finden Sie auf pepetocoin.com unter https://pepetocoin.com.