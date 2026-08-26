Die VW Aktie zeigt sich leichter, während die Lage einzelner Werke stärker in den Fokus rückt. Konzernchef Oliver Blume sprach in Emden über hohe Kosten und den notwendigen Vergleich mit anderen europäischen Standorten.Blume spricht mit Belegschaft in Emden Volkswagen steht weiter vor schwierigen Standortfragen. Konzernchef Oliver Blume hat sich bei einem Besuch im Werk Emden zur angespannten Lage geäußert. Seine Botschaft an die Belegschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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