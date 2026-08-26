NEUHARDENBERG (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz sieht eine wirtschaftliche Erholung in Deutschland. "Wir haben drei Jahre der Rezession hinter uns und nun wachsen wir wieder", sagte der CDU-Vorsitzende nach der zweitägigen Kabinettsklausur auf Schloss Neuhardenberg in Brandenburg. "Volle Konzentration auf Wachstum", sagte Merz.

"Wir gehen mit Tatkraft, aber auch mit großer Zuversicht in die verbleibenden Monate des Jahres 2026", sagte der Kanzler. "Wir sind sicher, dass wir auf diesem Weg auch weitere Fortschritte machen und dass wir auch zum Jahresende eine Bilanz ziehen können, die sich sehen lassen kann: Raus aus der Rezession, raus aus der Schwäche unserer Wirtschaft, raus aus diesem Missmut und diesem Misstrauen und hinein in eine neue Zuversicht."

Die deutsche Wirtschaft steckt in einer langen Schwächephase. Infolge des Iran-Kriegs und Preissprüngen bei Öl und Gas wird auch in diesem Jahr nur mit einem Mini-Wachstum gerechnet. Zuletzt mehrten sich die Anzeichen, dass die wirtschaftliche Lage besser wird - auf die nun auch Merz hinwies.

Stimmung in deutscher Wirtschaft hat sich weiter erholt

Im August hatte sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft weiter erholt. Das Ifo-Geschäftsklima stieg erneut. Das Bruttoinlandsprodukt legte trotz Rückschlägen infolge des Iran-Kriegs im Zeitraum April bis Juni im Vergleich zum Vorquartal um 0,3 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat. Das Wachstum fiel damit 0,1 Punkte höher aus als zunächst erwartet.

Merz sagte, Schwerpunkt der Klausur seien Innovation und Wettbewerbsfähigkeit gewesen. Als Beispiel nannte er den Einsatz Künstlicher Intelligenz - ob in der Industrie, im Handwerk, im Mittelstand, in der Rüstung oder der Medizin. Deutschland habe hier "ungeahnte große Chancen". Künstliche Intelligenz sei ein Katalysator für den Aufbruch und das moderne Deutschland./hoe/DP/nas