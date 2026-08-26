Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 26.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
20 Meter - so tief musste dieser Kupfer-Explorer bohren, um fündig zu werden
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 856958 | ISIN: US5801351017 | Ticker-Symbol: MDO
Tradegate
26.08.26 | 13:51
230,30 Euro
+0,30 % +0,70
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
USA Industrie 30
S&P 100
USA 500
1-Jahres-Chart
MCDONALDS CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MCDONALDS CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
230,30230,7013:51
230,30230,7013:51
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BAYER
BAYER AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BAYER AG49,570+0,63 %
KRAFT HEINZ COMPANY21,680-0,02 %
MCDONALDS CORPORATION230,30+0,30 %
MUSTGROW BIOLOGICS CORP0,264-4,35 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.