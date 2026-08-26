- Endgültige Vereinbarung hinsichtlich des Erwerbs bestimmter Landpakete im Umfang von insgesamt etwa 241 ac an Oberflächenrechten und etwa 414 ac an Mineralrechten über 30 historische patentierte Erzgangschürfrechte verteilt unterzeichnet

- Landpaket Tombstone ist von etwa 398 ac bei der ursprünglichen Konzessionsgebietsoption im Dezember 2017 nach dem Abschluss dieser jüngsten Transaktion auf etwa 2.500 ac an Mineral- und Oberflächenrechten angewachsen

- Gesamtes, mehrere Transaktionen umfassendes Konsolidierungsprogramm für etwa 500.000 USD in bar abgeschlossen - etwa 1.250 USD pro Oberflächen-Acre, ohne Aktienverwässerung und ohne Vermittlungsprovisionen

Vancouver, British Columbia / 26. August 2026 / IRW-Press / Aztec Minerals Corp. (AZT: TSX-V, OTCQB: AZZTF) ("Aztec" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen über seine 100-%-Tochtergesellschaft Aztec Minerals America Corp. eine endgültige Kauf- und Verkaufsvereinbarung (die "Vereinbarung") unterzeichnet hat, um die letzten Landpakete seines Landkonsolidierungsprogramms im Distrikt Tombstone in Cochise County, Arizona, zu erwerben. Nach dem Abschluss wird das Konzessionsgebiet Tombstone insgesamt etwa 2.500 ac im Herzen eines der geschichtsträchtigsten und höffigsten Gold-Silber-Distrikte Amerikas umfassen - mehr als das Sechsfache der 398 ac an patentierten und nicht patentierten Schürfrechten, die unter Option standen, als Aztec im Dezember 2017 erstmals in den Distrikt kam.

Die Vereinbarung mit privaten Verkäufern, die vom Unternehmen unabhängig sind, umfasst bestimmte Landpakete mit insgesamt etwa 241 ac an Oberflächenrechten und 414 ac an Mineralrechten in Zusammenhang mit unterschiedlichen patentierten Abbauschürfrechten* und beinhaltet historische patentierte Erzgangschürfrechte wie Lucky Cuss, Old Guard, Owl's Nest, Black Hawk, Grand Dipper und East Side für eine Barzahlung in Höhe von 241.000 USD. Hinsichtlich bestimmter Rechte am Mineralkonzessionsgebiet übertragen die Verkäufer alle ihre Rechte, Titel und Beteiligungen. Der Abschluss unterliegt üblichen Bedingungen, einschließlich der Prüfung der Eigentumsrechte und der Behebung etwaiger Rechtsmängel.

Simon Dyakowski, CEO von Aztec Minerals, sagte: "Als wir im Dezember 2017 eine Option auf Tombstone erwarben, umfasste das Projekt 398 ac. Heute, nach Jahren des strategischen Absteckens, des Erwerbs von Schürfrechten und des mit dieser Vereinbarung abgeschlossenen Landkonsolidierungsprogramms, beläuft sich unsere Position im Distrikt auf etwa 2.500 ac - mehr als das Sechsfache jener Fläche, mit der wir begonnen haben. Unser Team hat diese Eigentumsposition mit gesamten Barauslagen konsolidiert, die unseres Erachtens einen außergewöhnlich günstigen Wert darstellen, und mit dem gesicherten Oberflächenzugang sowie dem vereinheitlichten Landpaket können wir nun die moderne, systematische Exploration in diesem Distrikt erweitern."

Abbildung 1 - Landpaket Tombstone: 2017 im Vergleich zu heute

Zusammenfassung des Konsolidierungsprogramms

Die Vereinbarung schließt eine Reihe von Transaktionen ab, die vom Unternehmen seit Ende 2025 durchgeführt wurden:

- Januar 2026 (abgeschlossen am 11. Mai 2026) - Erwerb von zwei bedeutsamen Landpaketen neben der Grube North Contention von privaten Verkäufern zusammen mit allen bekannten und damit in Zusammenhang stehenden Rechten am Mineralkonzessionsgebiet für 88.000 USD, einschließlich der Beilegung einer aktiven Zwangsvollstreckung wegen Steuerschulden und mehrerer Altlasten. Erste Step-out-Bohrungen auf diesem neu erworbenen Land wurden Anfang August gemeldet - allen voran 88,4 m mit durchschnittlich 1,42 g/t Au und 14,58 g/t Ag (1,69 g/t AuÄq) in Bohrloch TR26-39 (siehe Pressemitteilung vom 5. August 2026).

- Mai 2026 - Erwerb von etwa 90 ac an patentierten Schürfrechten, einschließlich der Schürfrechte Emerald, Bunker Hill, Silver Plume, Verde und Revenue, durch den Erwerb und die anschließende Vollstreckung eines besicherten Schuldscheins (Gesamtkosten von etwa 124.000 USD).

- Juli 2026 - Vergleichs- und Freistellungsvereinbarung mit einem Dritten über 25.000 USD.

- Die heute bekannt gegebene Vereinbarung deckt die verbleibenden Landpakete für 241.000 USD plus Steuerrückstände ab.

Die Barzahlung für das Programm beläuft sich insgesamt auf etwa 500.000 USD, was einem Durchschnitt von etwa 1.250 USD pro Oberflächen-Acre entspricht. Sämtliche Transaktionen wurden mit unabhängigen Dritten durchgeführt. Es wurden keine Aktien ausgegeben und keine Vermittlungsprovisionen bezahlt. Zum Vergleich: Das Unternehmen zahlte im Mai 2023 etwa 3.360 USD pro Acre für das patentierte Schürfrecht Westside und im Jahr 2020 etwa 1.750 USD pro Acre für die Schürfrechte Alps und Minett.

Wachstum des Landpakets Tombstone

Datum Meilenstein Kumuliertes Landpaket Dezember 2017 Ursprüngliche Option - ca. 374 ac an patentierten + ca. 24 ac an nicht patentierten Schürfrechten, einschließlich der historischen Mine Contention 398 ac September 2020 Patentierte Schürfrechte Alps und Minett (ca. 21 ac) erworben; 17 nicht patentierte Schürfrechte abgesteckt (ca. 340 ac) 760 ac März 2021 Patentierte Schürfrechte Morning Star, Wide West und Trinity erworben (ca. 40 ac) 800 ac Mai 2023 Patentiertes Schürfrecht Westside erworben (ca. 18 ac) 818 ac März 2024 25 nicht patentierte Schürfrechte abgesteckt (ca. 500 ac) 1.318 ac Mai 2025 31 nicht patentierte Schürfrechte abgesteckt (ca. 620 ac) 1.938 ac Mai 2026 Konsolidierungsabschlüsse - ca. 70 ac an Oberflächenrechten und 58 ac an Mineralrechten in Zusammenhang mit patentierten Schürfrechten neben der Grube North Contention sowie 90 ac an Oberflächen- und Mineralrechten in Zusammenhang mit patentierten Schürfrechten über einen Treuhänderverkauf 2.086 ac August 2026 Die heute bekannt gegebene Vereinbarung - ca. 241 ac an Oberflächenrechten und 414 ac an Mineralrechten in Zusammenhang mit unterschiedlichen patentierten Abbauschürfrechten 2.500 ac

Eigentümerstruktur

Sämtliche Erwerbe im Rahmen des Konsolidierungsprogramms wurden von der 100%igen Tochtergesellschaft von Aztec, Aztec Minerals America Corp., getätigt. Dragoon Resources LLC, der Joint-Venture-Partner von Aztec beim Projekt Tombstone, hat seine 15%ige Beteiligung an den Anschaffungskosten für alle abgeschlossenen Erwerbe im Rahmen des Programms beigesteuert, die dementsprechend Teil des Tombstone Joint Ventures sind (85,0 % Aztec / 15,0 % Dragoon). Hinsichtlich der von der heute bekannt gegebenen Vereinbarung abgedeckten Landpakete besitzt Dragoon ein 60-tägiges Beteiligungsrecht zu denselben Bedingungen, dessen Ausübung das Unternehmen erwartet. Das Unternehmen wird die endgültige Eigentümerstruktur zu gegebener Zeit bestätigen. Sollte das Beteiligungsrecht nicht ausgeübt werden, werden die Landpakete neben dem Joint Venture-Konzessionsgebiet Tombstone zu 100 % im Besitz von Aztec verbleiben.

* Beachten Sie, dass in den USA eine getrennte Eigentümerschaft an Konzessionsgebieten (Mineralrechte, Oberflächenrechte) vorkommen kann. Der Großteil des Projekts Tombstone umfasst kombinierte Mineral- und Oberflächenrechte, wobei bei bestimmten Schürfrechten getrennte Oberflächen- und Mineralrechte bestehen.

Die Angaben zum Landpaket spiegeln die aktuelle vom Unternehmen zusammengestellte Landbesitzdatenbank wider und können von den in früheren Pressemitteilungen gemeldeten Zahlen aufgrund des Erlöschens und erneuten Absteckens von Schürfrechten, Vermessungen von Grenzen, der Berücksichtigung von getrennter Eigentümerschaft (Mineral-/Oberflächenrechte) sowie Unterschieden in der Erstellungsmethodik abweichen.

Explorationsdynamik auf dem erworbenen Land

Die Konsolidierung schlägt sich direkt in Explorationsergebnissen nieder. Die am 5. August 2026 gemeldeten Step-out-Bohrungen in der Zone North Extension - allen voran 88,4 m mit durchschnittlich 1,42 g/t Au und 14,58 g/t Ag (1,69 g/t AuÄq) in TR26-39 - wurden auf Land gebohrt, das im Rahmen des Konsolidierungsprogramms erworben wurde (siehe Pressemitteilung vom 5. August 2026). Im Rahmen des Programms 2025/26 wurden 90 RC-Bohrlöcher abgeschlossen. Die Analyseergebnisse für die Bohrlöcher TR26-40 bis TR26-50 sind noch ausstehend und sollen in den kommenden Wochen eintreffen. Die Ergebnisse sollen in die für das vierte Quartal 2026 erwartete erste Mineralressourcenschätzung für das Projekt einfließen. Metallurgische Testarbeiten sind bei Kappes, Cassiday & Associates im Gange, einem Unternehmen mit Sitz in Reno, Nevada, das auf die Erbringung prozessmetallurgischer Dienstleistungen für die internationale Bergbauindustrie spezialisiert ist.

Das Projekt Tombstone im Überblick

Aztec Minerals hält eine 85%ige Beteiligung am Joint Venture für das Konzessionsgebiet Tombstone, das die meisten der ursprünglich patentierten Bergbauclaims in dem Hauptgebiet sowie einige kürzlich erworbene Konzessionsgebiete umfasst.

Das Projekt Tombstone befindet sich 100 Kilometer (km) südöstlich von Tucson in Arizona und umfasst einen Großteil der historischen Silberregion Tombstone. Tombstone ist für seine hochgradigen, oxidierten Silber-Gold-Stringer-Erzgänge (Stringer Lodes), hydrothermale Brekzien und Manto-CRD-Erzkörper bekannt, die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert abgebaut wurden. Die historische Silberproduktion im Tombstone-Distrikt wurde zwischen 1878 und 1939 auf 32 Millionen Unzen Silber und 250.000 Unzen Gold geschätzt.**

Aztec ist der Ansicht, dass die historischen Silberminen bei Tombstone mit einem viel größeren mesothermischen System mit CRD-Mineralisierung unterhalb der alten Minen in Zusammenhang stehen könnten. Seit 2017 hat Aztec geologische Kartierungen, geochemische Probenahmen und geophysikalische Untersuchungen durchgeführt, um die vielversprechendsten Gebiete für eine Au-Ag-Mineralisierung im Umfeld und unterhalb der Tagebaugrube Contention sowie für eine CRD-Zink-Blei-Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierung unterhalb des gesamten Gebiets zu identifizieren. Das Management von Aztec ist der Ansicht, dass das Gebiet sehr vielversprechend für die Entdeckung von mesothermaler und CRD-Mineralisierung ist.

**Aztec hat diese historischen Ergebnisse nicht überprüft und verlässt sich nicht auf sie. Aztec ist im Besitz der historischen Bohrprotokolle, Karten und Berichte, verfügt jedoch nicht über Informationen zu den Qualitätssicherungs- oder Qualitätskontrollmaßnahmen, die im Zusammenhang mit diesen historischen Explorationsergebnissen durchgeführt wurden. Quellennachweis: Greeley, Michael N., "A Brief History and Review of Ore Grades and Production in the Tombstone Mining District with Emphasis on the Contention Mine Area", Juni 1984

Die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Allen David Heyl, B.Sc., CPG - AIPG No. 11277, VP Exploration von Aztec, einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Heyl beaufsichtigt die Explorationsprogramme auf dem Projekt Tombstone.

Über Aztec Minerals - Aztec ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Hauptaugenmerk auf zwei vielversprechenden Entdeckungen in Nordamerika. Das Projekt Cervantes ist eine aufstrebende Porphyr-Gold-Kupfer-Entdeckung in Sonora, Mexiko. Das Projekt Tombstone ist eine aufstrebende Gold-Silber-Entdeckung mit hochgradigem Silber-Blei-Zink-Potenzial des CRD-Typs im Süden von Arizona. Aztecs Aktien werden an der TSX-Venture Exchange (Symbol AZT) und an der OTCQB (Symbol AZZTF) gehandelt.

Kontaktdaten - Nähere Informationen erhalten Sie über:

Simon Dyakowski, President & CEO, Direktor

Tel: (604) 685-9770

Fax: (604) 685-9744

E-Mail: mailto:info@aztecminerals.com

Website: http://www.aztecminerals.com

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Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die unter anderem den Abschluss laufender und geplanter Arbeiten, Aussagen in Bezug auf die Weiterentwicklung des Projekts Tombstone, den Abschluss der in der Vereinbarung vorgesehenen Übernahme und die Erfüllung der Abschlussbedingungen, die erwartete Beteiligung des Joint-Venture-Partners des Unternehmens, die erwartete erste Mineralressourcenschätzung sowie Bohr- und Probenahmeergebnisse, einschließlich zusätzlicher potenzieller Arbeiten und deren Ergebnisse, die Pläne des Unternehmens für sein Projekt Tombstone, das Potenzial für eine weitere Ausdehnung der Mineralisierung auf dem Projekt Tombstone, erwartete Ergebnisse und Resultate, die technischen, finanziellen und geschäftlichen Aussichten des Unternehmens, sein Projekt und andere Angelegenheiten betreffen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sondern auf Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen in Bezug auf gegenwärtige und zukünftige Geschäftsstrategien und das Umfeld, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, einschließlich der Metallpreise, der Fähigkeit, seine Ziele zu erreichen, der Annahmen, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden und dass Finanzierungen bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen verfügbar sein werden. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Interpretation von Explorationsergebnissen, Risiken im Zusammenhang mit der inhärenten Ungewissheit von Explorations- und Kostenschätzungen und des Potenzials für unerwartete Kosten und Ausgaben sowie jener, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlicht wurden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, ungünstige Wetter- oder Klimabedingungen, das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Zulassungen und Erlaubnisse aufrechtzuerhalten oder einzuholen, das Versäumnis, die Akzeptanz der Kommunen zu erhalten oder aufrechtzuerhalten, der Rückgang des Preises von Gold, Silber und anderen Metallen, Kostensteigerungen, Rechtsstreitigkeiten und das Versäumnis von Vertragspartnern, ihre vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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