Wien (www.fondscheck.de) - Robert Kubin soll ab 1. Dezember 2026 neuer Vorsitzender der Geschäftsführung in der Erste Asset Management (Erste AM) werden, der derzeit größten Fondsgesellschaft Österreichs, so die Experten von "FONDS professionell".Dem Beschluss der Generalversammlung müssten noch die zuständigen Aufsichtsbehörden zustimmen. Kubin folge damit Heinz Bednar nach, der das Unternehmen seit 2006 führe und bis zu Beginn seines Ruhestands Ende August 2027 in beratender Funktion tätig sein werde. Erste Group-CEO Peter Bosek habe in einer Aussendung das Überschreiten der 100 Milliarden Euro beim verwalteten Vermögen und den Ausbau des Zentraleuropageschäfts unter Bednar hervorgehoben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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