Brüssel (www.fondscheck.de) - Candriam, ein aktiver Multi-Spezialist im Asset Management mit Anlagelösungen an öffentlichen und privaten Märkten und einem verwalteten Vermögen von mehr als 163 Milliarden Euro, gibt die strategische Neuausrichtung seines Candriam Bonds Total Return Fonds (ISIN LU1184248XXX/ WKN A2AEJ4) als Candriam Bonds Global Alpha Fonds bekannt, vorbehaltlich der Zustimmung der Anteilseigner, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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