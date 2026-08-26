DAX Gewinner am Dienstag: Scout24 Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse

Zum Xetra-Schluss am Dienstag (25.08.2026) verzeichneten 28 DAX-Werte Gewinne, während 12 Aktien mit Abschlägen gehandelt wurden. Die Liste der DAX Gewinner wurde deutlich von der Scout24 Aktie angeführt, die sich um 5,00 Prozent verteuerte. Dahinter folgten Siemens Energy (+3,06 - und Qiagen (+2,85 %).

Die Scout24 Aktie (G24) war damit der stärkste Wert des Handelstages im deutschen Leitindex.

- Scout24 WKN: A12DM8 - ISIN: DE000A12DM80 - Kürzel: G24

?? DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Klarer Tagessieger im DAX: Die Scout24 Aktie führte die Liste der DAX Gewinner mit einem Plus von 5,00 - an und sicherte sich damit den größten Tagesgewinn im Index.

Die Scout24 Aktie führte die Liste der DAX Gewinner mit einem Plus von 5,00 - an und sicherte sich damit den größten Tagesgewinn im Index. Technischer Befreiungsschlag: Nach mehreren vergeblichen Versuchen gelang gestern der dynamische Ausbruch über die wichtige SMA200-Linie (76,08 EUR), was das Chartbild (Daily - 4h) auf bullisch dreht.

Nach mehreren vergeblichen Versuchen gelang gestern der dynamische Ausbruch über die wichtige SMA200-Linie (76,08 EUR), was das Chartbild (Daily - 4h) auf dreht. Entscheidende Kursmarken: Wird der Ausbruch bestätigt, liegen die nächsten Aufwärtsziele bei 86,50 EUR und 92,00 EUR (GAP); der Bereich um 76,08-77,14 EUR dient nun als zentrale Unterstützungszone.

Chartanalyse Tageschart (Daily)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach deutlichen Verlusten in den letzten Monaten konnte sich die Scout24 Aktie Ende September 2025 zwar kurz an der SMA200 (aktuell bei 76,08 EUR) halten, setzte danach jedoch bis Ende März 2026 weiter zurück. Die anschließende moderate Erholung führte den Kurs an die SMA20 (76,28 EUR) und SMA50 (74,27 EUR), ohne dass ein nachhaltiger Ausbruch nach oben gelang.

Nach einem Rücksetzer Mitte Juli lief die Aktie erneut an die SMA200 an, wo sie in den letzten beiden Handelstochen mehrfach scheiterte. Erst im gestrigen Handel gelang der dynamische Ausbruch über die SMA200, was das Tageschart spürbar aufhellt....

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