Mainz (ots) -Das Bürgergeld ist Geschichte. Mit der neuen Grundsicherung will die Bundesregierung seit dem 1. Juli 2026 mehr Menschen in Arbeit bringen und stärker das "Fördern und Fordern" in den Mittelpunkt stellen. Wer Termine im Jobcenter versäumt oder zumutbare Arbeit ablehnt, muss mit härteren Sanktionen rechnen. Gleichzeitig soll auch der organisierte Sozialleistungsmissbrauch konsequenter bekämpft werden. "Grundsicherung statt Bürgergeld: Mehr Druck, mehr Menschen in Arbeit?" ist am Donnerstag, 27. August 2026, 22.15 Uhr, das Thema bei "Sarah Tacke" im ZDF.Kritiker bezweifeln, dass mehr Druck tatsächlich mehr Menschen in Arbeit bringt und warnen vor unverhältnismäßiger Härte. Befürworter halten dagegen: Wer arbeiten kann, muss auch arbeiten. Zugleich stellt sich die Frage, wie groß Arbeitsverweigerung und Leistungsmissbrauch tatsächlich sind und ob sich Arbeit gegenüber staatlicher Unterstützung wieder ausreichend lohnt.Sarah Tacke klärt die Faktenlage, diskutiert über Verantwortung und Konsequenzen und sucht mit ihren Gästen nach konstruktiven Antworten auf die Fragen: Bringen härtere Sanktionen mehr Menschen in Arbeit? Reichen die Sanktionen aus? Und verhindert die Reform den organisierten Missbrauch von Sozialleistungen?Zu Gast bei "Sarah Tacke" sind der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß, Vorsitzender der Landesgruppe Hamburg, Katja Kipping, Geschäftsführerin des Paritätischen Gesamtverbandes (Mitglied Die Linke), die Landrätin des Landkreises Regensburg, Tanja Schweiger (Freie Wähler), und Zarah Bruhn, Gründerin und Geschäftsführerin des Sozialunternehmens "Social-Bee".Diese Sendung wird mit Untertiteln und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.KontaktBei Fragen zu "Sarah Tacke" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.deSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sarahtacke) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "Sarah Tacke" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/talk/sarah-tacke-166)- Trailer zu "Sarah Tacke" (https://presseportal.zdf.de/trailer/trailer/sarah-tacke-das-talkformat)- Presseinformationen zu "Sarah Tacke" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sarah-tacke)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6340286