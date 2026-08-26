Vergangene Woche kündigte das US-Finanzministerium an, seine Rückkäufe länger laufender Staatsanleihen deutlich auszuweiten. Ab dem 9. September steigt das maximale Volumen für Anleihen mit Laufzeiten zwischen zehn und 30 Jahren von bisher 2 Milliarden US$ auf mindestens 4 Milliarden US$ je Vorgang. Der Kryptomarkt reagierte prompt mit einer kräftigen Rallye. Heute kommen die PCE-Daten Um 14:30 Uhr veröffentlicht das Bureau of Economic Analysis die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de