Chinas KI-Offensive erreicht die nächste Stufe: Moonshot AI verhandelt mit US-amerikanischen Big Techs über einen Milliarden-Deal. Doch hinter dem Erfolg von Kimi K3 steckt ein politischer Sprengstoff. Das chinesische KI-Start-up Moonshot AI verhandelt mit Microsoft, Amazon und der Google-Muttergesellschaft Alphabet über Umsatzbeteiligungen. Die US-Konzerne könnten dadurch das KI-Modell Kimi K3 über ihre Cloud-Plattformen anbieten. Laut drei mit den Gesprächen vertrauten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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