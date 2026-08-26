Hamburg (ots) -Am Sonntag den 6. September 2026, ist es soweit: Acht mit Michelin Sternen ausgezeichnete Hamburger Restaurants kommen bei "Hamburgs Sterne" by OPEN MOUTH für einen Nachmittag zusammen. Von 14.00 bis 18.30 Uhr wird das TABLE DOT in der Hamburger Neustadt zur Bühne für Spitzenküche, persönliche Begegnungen und kulinarische Entdeckungen.Was genau an den einzelnen Food-Stationen serviert wird, bleibt bis zum Veranstaltungstag eine Überraschung. Kulinarisch dürfen sich die Gäste jedoch auf die ganze Bandbreite der Hamburger Spitzenküche freuen: von Fisch und Fleisch über kreative vegetarische Kreationen bis hin zu raffinierten Desserts. Jedes Restaurant bringt dabei seine eigene Handschrift mit und zeigt, wie vielfältig Fine Dining in Hamburg heute ist.Mit dabei sind 100/200 Kitchen, GLORIE, Hæbel, Heimatjuwel, Koer, Lakeside im The Fontenay, Petit Amour und ZEIK. Statt einer klassischen Menüfolge bewegen sich die Gäste zwischen den Food-Stationen, probieren die Kreationen und kommen direkt mit den Köchen ins Gespräch.Die Location ist in diesem Jahr neu: Erstmals findet "Hamburgs Sterne" im TABLE DOT in der Willy-Brandt-Straße statt. Hinter dem Ort steht Koral Elci, Gründer der Kitchen Guerilla und langjähriger Begleiter der Hamburger Kulinarik-Initiative OPEN MOUTH. Der offene, urbane Raum wird an diesem Sonntag zum Treffpunkt der Hamburger Spitzengastronomie.Los geht es um 14.00 Uhr mit Champagnerempfang und Amuse-Bouche. Nach der Begrüßung öffnen ab 15.30 Uhr die Food-Stationen. Ab 17.00 Uhr folgen Dessert und Ausklang, um 18.30 Uhr endet die Veranstaltung.Tickets kosten 299 Euro und beinhalten neun kulinarische Kreationen, Amuse-Bouche, Champagner zur Begrüßung, ausgewählte Weinbegleitungen sowie weitere Getränke.Weitere Informationen und Tickets: https://openmouth.hamburg/hamburgs-sterne-by-open-mouth-2026/Pressekontakt:Julia BankusProjektmanagerin Media RelationsHamburg Tourismus GmbHTel: +49 40 300 51 495Mail: julia.bankus@hamburg-tourismus.deWeb: www.hamburg-tourismus.deOriginal-Content von: Hamburg Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75051/6340316