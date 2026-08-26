Dein Tiktok-Account muss dich nicht überleben, kann aber. Tiktok führt eine neue Nachlassfunktion ein, mit der du festlegen kannst, ob dein Account nach deinem Tod gelöscht oder von einer ausgewählten Person verwaltet werden soll. So funktioniert sie. Was passiert eigentlich mit unseren Social-Media-Accounts, wenn wir nicht mehr da sind? Fotos, Videos, Nachrichten und persönliche Daten verschwinden schließlich nicht einfach mit uns. Die Frage klingt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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