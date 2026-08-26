In vielen Unternehmen liest jemand ein PDF und tippt Zahlen ab. KI kann das übernehmen - aber wie viel darf sie allein entscheiden? Ein Mittelständler senkte den Aufwand um 70 Prozent. Rechnungen, Verträge, Bewerbungen, Lieferscheine, Schadensmeldungen: Irgendwo sitzt jemand, sortiert PDFs, entscheidet, worum es sich handelt, und trägt die Werte in ein System ein. Wächst das Geschäft, wächst der Stapel. Intelligente Dokumentenverarbeitung soll genau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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