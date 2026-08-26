Erheim (ots) -Vom Massivhaus zum Holzhaus: Eine Bootstour veränderte allesFamilie Stier entscheidet sich für einen Neubeginn mit Baufritz - mit Weitblick geplantManchmal braucht es nur den richtigen Moment, um eine weitreichende Entscheidung zu treffen. Für Christiane und Oliver Stier war es eine gemeinsame Bootstour. Während sie über ihre Zukunft sprachen, wurde ihnen klar: Das bisherige Leben im massiven Bestandsgebäude passte nicht mehr zu ihren Vorstellungen vom Wohnen der kommenden Jahrzehnte. Statt zu sanieren oder Kompromisse einzugehen, fassten sie einen mutigen Entschluss: Das bisherige Massivhaus wurde verkauft - und ein neues Zuhause mit Baufritz in Holztafelbauweise geplant. Ein Haus, das nicht nur ihre heutigen Wünsche erfüllt, sondern auch auf den nächsten Lebensabschnitt vorbereitet ist."Wir wollten unser Zuhause bewusst für die Zukunft gestalten - nachhaltig, gesund und so flexibel, dass wir auch im Alter selbstbestimmt darin leben können", beschreibt Christiane Stier die Motivation hinter dem Neuanfang.Ein Hofhaus als Antwort auf die ZukunftDas neue Zuhause entstand nicht auf der grünen Wiese, sondern als intelligente Nachverdichtung auf einem 1.600 Quadratmeter großen Grundstück mit altem Baumbestand. Während das sanierte Bestandshaus aus den 1950er-Jahren direkt an der Straße erhalten blieb und heute vermietet ist, entstand dahinter ein modernes, L-förmiges Hofhaus - geschützt, ruhig und eingebettet in einen großzügigen Innenhof.Die Architektur greift bewusst regionale Bautraditionen auf. Ein klassisches Satteldach, der geschützte Hof und natürliche Materialien verbinden sich mit einer zeitgemäßen Formensprache. Die vertikale Holzfassade in Silbergrau, kombiniert mit eleganten Fassadenplatten im Erdgeschoss, verleiht dem Gebäude eine moderne und zugleich zeitlose Ausstrahlung."Wir wollten schon immer ein Hofhaus bauen. Dieser Traum hat sich mit Baufritz erfüllt."Wohngesundheit als entscheidender FaktorFür die studierte Umwelttechnologin Christiane Stier stand früh fest, dass ein Neubau nur mit einem Anbieter wie Baufritz infrage kommen würde: "Wir bauen nur mit Baufritz. Hier entstehen ausgesprochen schöne und individuelle Häuser - ohne Glaswolle, ohne Plastikfolien und mit einem konsequent wohngesunden Gesamtkonzept. Genau das hat uns überzeugt."Neben der ökologischen Bauweise überraschte die Familie auch die Wirtschaftlichkeit des Projekts. Das Gesamtkonzept aus nachhaltigen Materialien, hoher Energieeffizienz und wohngesundem Innenraumklima entsprach genau ihren Vorstellungen eines verantwortungsvollen Bauens.Flexibel geplant - für alle Möglichkeiten offenDas rund 200 Quadratmeter große Haus wurde von Beginn an so geplant, dass es sich den unterschiedlichen Lebensphasen seiner Bewohner anpasst. Im Erdgeschoss befinden sich neben dem großzügigen Wohn-, Ess- und Kochbereich ein Büro sowie ein vollwertiges Duschbad. Diese Räume bilden bereits heute die Grundlage für barrierearmes Wohnen auf einer Ebene. Sobald die drei Kinder ausgezogen sind, kann ein separater Wohnbereich entstehen, der über den Hof einen eigenen Zugang erhält. In der Planung wurde eine spätere, mögliche Trennung berücksichtigt. So entsteht die Option für Mehrgenerationenwohnen, Vermietung oder Pflegeunterstützung, ohne später aufwendig umbauen zu müssen.Ressourcenschonend bis ins DetailNachhaltigkeit zeigt sich nicht nur in der Holztafelbauweise des Neubaus. Auch das bestehende Gebäude wurde bewusst erhalten. Es dient heute als Mietobjekt und beherbergt gleichzeitig Keller sowie Technikraum, die gemeinsam genutzt werden. "Warum etwas abreißen, das weiterhin sinnvoll genutzt werden kann?", lautet die Überzeugung der Bauherren. Die Kombination aus Erhalt und Neubau spart Ressourcen und zeigt beispielhaft, wie intelligente Nachverdichtung funktionieren kann.Licht, Offenheit und NaturGroßzügige Fensterflächen holen den Garten mit seinen alten Eichen, Walnussbäumen und Saalweiden ins Haus. Der offene Wohnbereich mit über drei Meter Raumhöhe, bodentiefen Fenstern und fließenden Übergängen zur Terrasse vermittelt ein außergewöhnliches Raumgefühl. Im Obergeschoss öffnen sich die Räume bis unter den Dachfirst und schaffen zusätzliche Großzügigkeit. Besondere Details machen das Haus unverwechselbar - etwa die Eingangstür mit Bullauge oder das Schlafzimmer, das nur über das Elternbad erreichbar ist. Dort beginnt jeder Morgen mit einer Tasse Kaffee direkt im Schlafzimmer, bevor der Tag langsam startet.Zukunft bauen statt nur HäuserDas Haus der Familie Stier steht beispielhaft für eine neue Generation des Wohnens: nachhaltig gebaut, wohngesund geplant und flexibel genug, um sich den Veränderungen des Lebens anzupassen. Aus einer Bootstour wurde eine richtungsweisende Entscheidung - und aus einem Massivhaus ein modernes Holzhaus, das schon heute Antworten auf die Wohnbedürfnisse von morgen gibt.Zur Home Story: Familie Stier (https://www.baufritz.com/de/haeuser/einfamilienhaeuser/haeusersuche/stier)Pressekontakt:Wolf Jaiser / Ira SingerBau-Fritz GmbH & Co. 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