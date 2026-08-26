Leer (ots) -Wie Gusseisen und Emaille miteinander verschmelzenDunkelgrün wie ein Kiefernwald, Petrolblau wie das Meer oder klassisches Weiß: Farben verleihen einer Feuerstätte Persönlichkeit. Dahinter steht eine Werkstoffkombination, die sich seit Generationen bewährt hat: Gusseisen und Emaille.LEDA verfügt bei der Kombination von Gusseisen und Emaille über jahrzehntelange Erfahrung. Das Traditionsunternehmen stanzt seine Ofenteile nicht aus Blech, sondern gießt die einzelnen Elemente aus flüssigem, rotglühendem Eisen. Das ermöglicht feine Konturen, markante Formen und langlebige Feuerstätten mit eigenständigem Charakter. Gefertigt wird am Unternehmenssitz im ostfriesischen Leer - mit Gießerei, Emaillierwerk und Montage unter einem Dach.Hergestellt aus Quarz und Pottasche kombiniert mit edlen Farbpigmenten bildet Emaille eine schützende Oberfläche. Das Schmelzglas wird in einem aufwendigen Verfahren auf die Gussteile aufgetragen. Bei rund 800 Grad Celsius verschmelzen beide Werkstoffe zu einer untrennbaren Einheit. Bei LEDA erfolgt dieser Brennvorgang sogar zweimal. Dadurch entstehen charakteristische Farbtiefe, lebhafter Glanz sowie eine Oberfläche, die besonders pflegeleicht, farbbeständig und langlebig ist."Gusseisen und Emaille bilden eine ideale Ergänzung. Guss verleiht einer Feuerstätte Form, Stabilität und Langlebigkeit. Emaille sorgt für Farbbrillanz, Tiefe und eine besondere Wertigkeit. Dadurch behalten die Oberflächen auch nach vielen Jahren ihre Ausstrahlung", erklärt Anja Steenweg, Vertriebsleiterin bei LEDA.Farben mit TiefenwirkungNeben den mattschwarz lackierten Ausführungen bietet LEDA ausgewählte Modelle auch mit glänzend emaillierten Oberflächen an. Die Farbpalette umfasst Weiß, Dunkelgrün und Petrolblau. Während Weiß Helligkeit und Leichtigkeit in den Raum bringt, erinnert Dunkelgrün an die Ruhe von Kiefernwäldern und verleiht der Feuerstätte eine edle Note. Petrolblau fängt die Weite des Meeres ein und schenkt modernen Wohnwelten eine frische, maritime Lebendigkeit.So wird aus einer Feuerstätte mehr als nur eine Wärmequelle: Ein Einrichtungselement mit Farbe und Charakter. Weitere Informationen unter www.leda.dePressekontakt:LEDA Werk GmbH & Co. KGFrau Tomke Janssen-ReckGroninger Str. 1026789 LeerTel.: +49 (0)491 60 99 0Fax: +49 (0)491 60 99 290E-Mail: info@www.leda.deWeb: http://www.leda.deOriginal-Content von: LEDA Werk GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102207/6340359