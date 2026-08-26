Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 26.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
20 Meter - so tief musste dieser Kupfer-Explorer bohren, um fündig zu werden
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 870747 | ISIN: US5949181045 | Ticker-Symbol: MSF
Tradegate
26.08.26 | 15:39
423,85 Euro
+0,69 % +2,90
Branche
Software
Aktienmarkt
USA Tech 100
USA Industrie 30
S&P 100
USA 500
1-Jahres-Chart
MICROSOFT CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MICROSOFT CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
424,50424,7015:43
423,55423,9015:39
ratgeberGELD.at
26.08.2026 15:09 Uhr
188 Leser
Artikel bewerten:
(2)

Microsoft (MSFT): Bären-Falle oder Kursexplosion über 493 USD?

Ausbruchs-Check beim Software-Riesen!

Rückblick

Nach einer Konsolidierungs- und Bodenbildungsphase zwischen März und Juli (Bereich 350 bis 430 USD) hat die Aktie nach den jüngsten Zahlen einen kraftvollen Kurssprung (Gap-Up) vollzogen. Nach Erreichen des Hochs nahe 510 USD notiert der Kurs aktuell in einer engen Spannungszone.

Microsoft-Aktie: Chart vom 25.08.2026, Kürzel: MSFT Kurs: 488.30 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das Widerstandsniveau bei ca. 493 USD bildet den Schlüsselbereich. Ein Ausbruch über diese Zone aktiviert das Breakout Setup mit Potenzial in Richtung 530 USD und darüber hinaus.

Mögliches bärisches Szenario

Unterhalb von ca. 480 USD bzw. dem Support des EMA 20 verliert das unmittelbar bullische Szenario an Schwung. Ein Schlusskurs unter der 20-Tagelinie würde zunehmenden Verkaufsdruck signalisieren.

Meinung

Der Haupttreiber bleibt das Segment Intelligent Cloud mit der Azure-Plattform, die dank der starken Nachfrage nach KI-Lösungen und Microsoft 365 Copilot kontinuierlich hohe zweistellige Wachstumsraten liefert. Microsoft übertraf im jüngsten Quartal die Erwartungen mit einem Gewinn je Aktie von 4,74 USD (Erwartung: 4,22 - 4,24 USD) und einem Umsatz von über 90 Mrd. USD deutlich. Mit einem erwarteten KGV für das laufende Geschäftsjahr von etwa 25 bis 27 notiert die Aktie im Vergleich zu den historischen Spitzenwerten (KGVs von 35 - 40) wieder in einem attraktiveren Bewertungsfenster.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 3.65 Bio. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 13.28 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Microsoft ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 26.08.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in MSFT hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und die nächsten Gewinner des KI-Booms entdecken!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.