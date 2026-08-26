Unsere Terminkalender enthalten teils extrem persönliche Informationen über uns. Dennoch vertrauen wir sie meist der Cloud an. Es geht auch anders. Vom Bewerbungsgespräch zum Date: Unsere digitalen Kalender lassen mitunter einige Rückschlüsse über unser Leben zu. Marktführend in dem Bereich sind, wie so oft, US-amerikanische Cloud-Anbieter. Im Privatsektor ist es vor allem Google - schon wegen der hohen Verbreitung von Android in Deutschland. Dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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