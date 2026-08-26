KI ist für Student:innen längst zu einem Standardwerkzeug geworden. Aber welches Tool schneidet bei Textaufgaben am besten ab? In einem Blindtest sind drei Anbieter gegeneinander angetreten - das sind die Ergebnisse. In den USA verwenden College-Student:innen ChatGPT häufiger als jede andere Nutzungsgruppe. Das ging im vergangenen Jahr aus einem Bericht des Anbieters OpenAI hervor. Aber liefert der Chatbot wirklich die besten Antworten für akademische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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