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Die Gastech 2026 bringt weltweit führende Energieunternehmen nach Bangkok, während Asien die nächste Nachfragwelle antreibt



26.08.2026 / 15:50 CET/CEST

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Die weltweit größte Messe und Konferenz für Erdgas, - LNG, CO2-arme Lösungen, Wasserstoff, Schifffahrt, KI für den Energiesektor und Elektrifizierung - findet in Bangkok statt, da der wirtschaftliche Wandel in Asien neue Chancen im gesamten Energiesektor eröffnet.

BANGKOK, 26. August 2026 /PRNewswire/ -- Da Asien weiterhin das nächste Kapitel des globalen Wirtschaftswachstums vorantreibt, lautet die Frage, vor der Regierungen, Industrie und Investoren stehen, nicht mehr, ob der Energiebedarf steigen wird, sondern wie die Welt die sichere, erschwingliche und nachhaltige Energie bereitstellen wird, die für diese Zukunft benötigt wird. In der gesamten Region eröffnen die industrielle Expansion, die Urbanisierung, die Elektrifizierung, die Digitalisierung und die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz neue Chancen für Unternehmen, Gemeinden und Volkswirtschaften. Hinter jeder neuen Fabrik, jedem neuen Rechenzentrum, jedem neuen Verkehrsnetz und jedem neuen Wohnhaus steht ein wachsender Bedarf an zuverlässiger Energie, was Asien zum Dreh- und Angelpunkt des globalen Energiesektors macht. Die Chance ist bereits erkennbar. Auf die Schwellen- und Entwicklungsländer entfielen im Jahr 2024 mehr als 80 % des weltweiten Wachstums des Energiebedarfs, wobei die Entwicklungsländer in Asien rund 60 % des weltweiten Anstiegs ausmachten. Der Strombedarf stieg im Laufe des Jahres um 4,3 %, während sich der weltweite Stromverbrauch von Rechenzentren bis 2030 voraussichtlich mehr als verdoppeln wird. Die weltweiten Investitionen im Energiesektor beliefen sich im Jahr 2025 auf schätzungsweise 3,3 Billionen US-Dollar, was das Ausmaß der Investitionen verdeutlicht, die zur Unterstützung dieses Wachstums erforderlich sind. Dies ist nicht einfach nur eine Geschichte des Wandels. Es ist eine Geschichte über die Erschließung neuer Energiequellen. In allen Wirtschaftsbereichen entsteht eine neue Nachfrage, die eine gemeinsame Entwicklung von Erdgas und LNG, erneuerbaren Energien, kohlenstoffarmen Technologien und leistungsfähigeren Stromnetzen erfordert, um das künftige Wachstum zu sichern. Vor diesem Hintergrund wird die Gastech 2026 vom 14. bis 17. September die globale Energiebranche nach Bangkok bringen. Die vom thailändischen Energieministerium ausgerichtete Veranstaltung bringt politische Entscheidungsträger, Regulierungsbehörden, Energieerzeuger, Infrastruktur- und Technologieanbieter, Investoren, Händler sowie Energieversorger aus entlang der gesamten globalen Energiewertschöpfungskette zusammen, um zu erörtern, wie sich Energiesysteme weiterentwickeln können, um den steigenden Bedarf zu decken und gleichzeitig die Energiesicherheit zu stärken sowie die langfristige wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Thailands strategische Lage im Herzen Südostasiens sowie die Investitionen des Landes in Energieinfrastruktur, Flüssigerdgas (LNG), Elektrifizierung, Digitalisierung und industrielle Entwicklung machen Bangkok zu einem naheliegenden Austragungsort für das weltweit größte Treffen führender Vertreter der Energiebranche. Mit mehr als 800 Referenten in 200 Konferenzsitzungen und 18 Fachprogrammen wird die Gastech 2026 die Energiesysteme, Technologien und Investitionen beleuchten, die zur Sicherung des künftigen Wirtschaftswachstums erforderlich sind. Ihre Exzellenz Akanat Promphan, Energieministerin des Königreichs Thailand, erklärte: "Thailand ist stolz darauf, weltweit führende Vertreter der Energiebranche in Bangkok willkommen zu heißen - in einer Zeit, in der Energiesicherheit, wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltiges Wachstum enger miteinander verknüpft sind als je zuvor. Die Gastech bietet Regierungen, der Industrie und Investoren eine wichtige Plattform, um gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, die erforderlich sind, um den wachsenden Energiebedarf zu decken und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit zu stärken sowie langfristige Chancen für unsere Region zu schaffen." Die Strategische Konferenz der Gastech wird Energieminister, politische Entscheidungsträger und internationale Institutionen zusammenbringen, um die politischen Maßnahmen, Partnerschaften und Investitionsrahmen zu erörtern, die zur Unterstützung der nächsten Phase des globalen Wachstums erforderlich sind. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die Energiesicherheit, die Diversifizierung der Energieversorgung, der Ausbau der Infrastruktur, die Zusammenarbeit im Regulierungsbereich sowie die Rolle der Energie bei der Förderung des wirtschaftlichen Wohlstands sowohl in Schwellenländern als auch in etablierten Märkten. Zu den bestätigten Rednern aus der Regierung gehören: S. E. Akanat Promphan, Energieminister des Königreichs Thailand

James P. Danly, stellvertretender Energieminister der Vereinigten Staaten

S. E. Gan Siow Huang, Staatsminister im Außenministerium und im Ministerium für Handel und Industrie von Singapur, Singapur

S. E. Ing. Karim Badawi, Minister für Erdöl und Bodenschätze, Arabische Republik Ägypten

S. E. Rt. Hon. Ekperikpe, Ekpo, Staatsminister für Erdölressourcen (Gas), Nigeria

S. E. Ing. Salim bin Nasser Al Aufi, Minister für Energie und Bodenschätze, Oman

Laura Swett, Vorsitzende der Federal Energy Regulatory Commission (FERC) Neben politischen Entscheidungsträgern wird Gastech die Führungskräfte zusammenbringen, die für die Erzeugung, Bereitstellung, Finanzierung, den Transport, den Handel und die Lieferung der weltweiten Energie verantwortlich sind. Im Rahmen spezieller Führungskräftesitzungen werden CEOs und hochrangige Entscheidungsträger die kommerziellen Partnerschaften, Investitionszusagen und Infrastrukturprojekte erörtern, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die Energiesysteme mit der steigenden Nachfrage, dem technologischen Wandel und den sich wandelnden Sicherheitsprioritäten Schritt halten können. Zu den bestätigten Referenten aus der Führungsetage gehören Dr. Narin Phoawanich, Gouverneur der EGAT; Dr. Kongkrapan Intarajang, CEO und Präsident der PTT; Tengku Muhammad Taufik, Präsident und Group-CEO von PETRONAS; Takayuki Ueda, Präsident und CEO von INPEX; Liz Westcott, Geschäftsführerin und CEO von Woodside Energy; Horacio Marín, Präsident und CEO von YPF; Bayo Ojulari, GCEO der NNPC; Freeman Shaheen, Präsident von Chevron Global Gas; Peter Clarke, Senior Vice President - LNG bei ExxonMobil Upstream; Cederic Cremers, Präsident - Integrated Gas, Shell; Yukio Kani, Globaler CEO und Vorsitzender, JERA; Mike Sabel, CEO, geschäftsführender Co-Vorsitzender und Gründer, Venture Global; Lorenzo Simonelli, Vorsitzender, Präsident und CEO, Baker Hughes; sowie Richard Holtum, CEO, Trafigura. Das für 2026 neu eingeführte Programm der Strategischen Konferenz zur Elektrifizierung, das in Zusammenarbeit mit EGAT durchgeführt wird, befasst sich mit neuen Technologien, sich wandelnden Nachfragemustern und den Investitionsmodellen, die für zuverlässige, wettbewerbsfähige und zunehmend kohlenstoffarme Stromversorgungssysteme erforderlich sind. Da das industrielle Wachstum, die digitale Infrastruktur und die künstliche Intelligenz den Strombedarf in die Höhe treiben, wird im Rahmen des Programms untersucht, wie Länder die widerstandsfähigen Stromnetze und Erzeugungskapazitäten aufbauen können, die zur Unterstützung des Wirtschaftswachstums erforderlich sind. Das Global Energy Regulators Forum wird Regulierungsbehörden, politische Entscheidungsträger und führende Vertreter der Branche zusammenbringen, um zu erörtern, wie regulatorische Klarheit Infrastrukturinvestitionen ermöglichen, Innovationen beschleunigen und erschwingliche, zuverlässige Energiesysteme fördern kann. Im Rahmen des speziellen Japan-Energieprogramms wird untersucht, wie Japans sich weiterentwickelnde LNG-Strategie, der sich wandelnde Strombedarf und die Prioritäten im Bereich der Energiesicherheit die Energiemärkte in ganz Asien und darüber hinaus beeinflussen. AixEnergy, das parallel zur Gastech stattfindet, wird führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Energie, Technologie und Investment zusammenbringen, um eine der entscheidenden Chancen des nächsten Jahrzehnts zu erörtern: die zunehmende Verflechtung von KI und Energie. In den Diskussionen werden beide Seiten des Themas beleuchtet - von der Stromversorgung der rasant wachsenden Rechenzentrumsinfrastruktur bis hin zum Einsatz von KI zur Verbesserung der Effizienz, Ausfallsicherheit und Betriebsleistung in Energiesystemen. Über die Konferenz hinaus wird die Messe internationalen Anbietern, Einkäufern, Energieversorgern, Entwicklern, Investoren und Technologieanbietern eine Plattform bieten, um strategische Gespräche in konkrete Geschäftsergebnisse umzusetzen. Die Messe wird von den Mitveranstaltern Chevron, ExxonMobil und Shell getragen und von den thailändischen Partnern des Nationalen Konsortiums - EGAT, PTT und Gulf - sowie den Unterstützern des Nationalen Konsortiums - RATCH und EGCO - unterstützt. Dies unterstreicht die enge Zusammenarbeit zwischen der Regierung, den führenden nationalen Energieunternehmen und internationalen Branchenführern, auf der die Gastech 2026 basiert. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette werden Produzenten und Energieunternehmen wie ADNOC, XRG, Cheniere, Venture Global und Woodside Energy mit Abnehmern und Energieversorgern wie KOGAS, GAIL, SEFE, Uniper und ENGIE zusammentreffen. Zu den Infrastruktur- und Ingenieurdienstleistern wie Bechtel, Technip Energies und Samsung Heavy Industries gesellen sich Technologieunternehmen wie Baker Hughes, Siemens Energy und Honeywell sowie führende Handelshäuser wie Vitol und Trafigura. Diese einzigartige Kombination schafft einen direkten Weg von der Nachfrage bis zur Lieferung und ermöglicht es den Teilnehmern, Gespräche über Angebot und Absatz, die Finanzierung von Infrastruktur, Terminal- und Netzprojekte, den Einsatz von Technologien sowie strategische Partnerschaften voranzutreiben. Die Gastech 2025 ermöglichte Geschäftsvereinbarungen und Investitionen im Wert von rund 60 Milliarden US-Dollar und unterstrich damit die Bedeutung der Veranstaltung für die Förderung von Investitionen und der Zusammenarbeit im globalen Energiesektor. Christopher Hudson, Präsident von dmg events, sagte: "Die Geschichte der Energie weltweit ist letztendlich eine Geschichte des Wachstums. In ganz Asien und weltweit wachsen die Volkswirtschaften, die Industrie modernisiert sich, und die Nachfrage nach zuverlässiger, erschwinglicher und nachhaltiger Energie steigt weiter an. Gleichzeitig eröffnen KI, Digitalisierung und Elektrifizierung völlig neue Möglichkeiten und Nachfragequellen." "Die Gastech bringt die Entscheidungsträger zusammen, die diese Zukunft gestalten - von Ministern und politischen Entscheidungsträgern bis hin zu Produzenten, Technologieentwicklern, Energieversorgern und Investoren. Hier werden wichtige Gespräche zu Partnerschaften, Investitionsentscheidungen und konkreten Projekten. Es könnte keinen besseren Standort geben als Bangkok, im Herzen einer der weltweit dynamischsten Regionen mit starkem Wirtschaftswachstum." Die Gastech 2026 findet vom 14. bis 17. September im BITEC in Bangkok statt. Die Anmeldung für Teilnehmerausweise, die Besucherregistrierung und die Medienakkreditierung sind ab sofort über die offizielle Gastech-Website möglich. Über Gastech Die Gastech ist die weltweit größte Messe und Konferenz für Erdgas, LNG, kohlenstoffarme Lösungen, Wasserstoff, Schifffahrt, KI im Energiebereich und Elektrifizierung. Zur Gastech 2026 werden voraussichtlich mehr als 50.000 Besucher aus über 150 Ländern, mehr als 800 ausstellende Unternehmen und mehr als 800 Referenten erwartet. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf der offiziellen Gastech-Website. https://www.gastechevent.com Für die Medienakkreditierung besuchen Sie bitte das Gastech-Medienzentrum. Hier registrieren Über dmg events Seit 1989 schafft dmg events Verbindungen, die Wachstum ermöglichen, indem das Unternehmen globale Branchen, Regierungen und Innovatoren zusammenbringt, um die Zusammenarbeit zu fördern, wirtschaftliche Chancen zu erschließen und bedeutende Fortschritte in den weltweit wichtigsten Märkten voranzutreiben. Durch wirkungsvolle Veranstaltungen und strategische Partnerschaften unterstützt dmg events Unternehmen und Gemeinden dabei, den Wandel zu meistern, Innovationen voranzutreiben und nachhaltigen Erfolg aufzubauen. Mit 13 Niederlassungen weltweit veranstaltet dmg events jährlich mehr als 30 Veranstaltungen zu den Themen Energie und Politik. Auf vier Kontinenten bringen die führenden Veranstaltungen der Organisation, darunter die ADIPEC und die Gastech, politische Entscheidungsträger, Branchenführer, Investoren und Innovatoren zusammen, um sich über die Prioritäten auszutauschen, die die Zukunft der Energiesysteme und der globalen Märkte prägen. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-gastech-2026-bringt-weltweit-fuhrende-energieunternehmen-nach-bangkok-wahrend-asien-die-nachste-nachfragwelle-antreibt-302860657.html



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