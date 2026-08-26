DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 27. August (vorläufige Fassung)

=== *** 03:00 KR/The Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats Base Rate PROGNOSE: 3,00% zuvor: 2,75% 07:00 AT/Asta Energy Solutions AG, Ergebnis 1H 07:00 DE/Gerresheimer AG, vorläufiges Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 2Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Jahresergebnis 07:30 DE/Fielmann Group AG, ausführliches Ergebnis 1H *** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator September PROGNOSE: -29,2 zuvor: -29,6 08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 2Q 10:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Ergebnis 1H (10:00 PK) *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juli Geldmenge M3 PROGNOSE: +3,4% gg Vj zuvor: +3,3% gg Vj *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 22./23. Juli *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) Vorwoche PROGNOSE: 208.000 zuvor: 206.000 ===

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August 26, 2026 09:35 ET (13:35 GMT)

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