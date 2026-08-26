Derzeit sind die Gasspeicher auf dem niedrigsten Füllstand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2018. Sollten wir uns Sorgen machen? Die Bundesnetzagentur übt sich in einem rhetorischen Spagat: Sie nehme die Entwicklung der Speicherfüllstände "sehr ernst", entwarnt aber gleichzeitig: "Die Versorgungssicherheit ist aktuell gewährleistet." Wie passt das zusammen? Den Schlüssel dazu liefert LNG, also verflüssigtes Erdgas, das per Schiff angeliefert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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