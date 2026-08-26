Neue Wandelanleihe im Immobiliensegment Die LifeLine Immobilien GmbH aus Düsseldorf bietet aktuell eine Wandelanleihe mit einem Zinssatz von 7,75 % p.a. an. Die Mittel sollen in Wohnimmobilien und Immobilienbeteiligungen in Deutschland, auf den Balearen und in Dubai sowie in den weiteren Ausbau der Unternehmensbeteiligungen fließen. Geschäftsführer Thomas Helten erläutert u.a. die Hintergründe der Finanzierung sowie die Einkaufs- und Verkaufsstrategie des noch jungen Unternehmens. Anleihen Finder: Herr Helten, stellen Sie uns die LifeLine Immobilien GmbH doch zunächst einmal in wenige Worten vor. Was ist das Geschäftsmodell des Unternehmens? Thomas Helten: LifeLine Immobilien ist ein junges Unternehmen mit einem klaren Kompass: gegründet im September 2025, mit Hauptsitz in Düsseldorf, einer Niederlassung in Palma de Mallorca und einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft in Dubai. Unser Geschäftsmodell folgt einer alten Kaufmannsregel: Der Gewinn liegt im Einkauf. Wir erwerben ausschließlich Wohnimmobilien - und zwar dort, wo besondere Situationen einen Ankauf unterhalb des Marktwerts ermöglichen. Den Wert, der in diesen Objekten steckt, heben wir durch Aufwertung, bzw. professioneller Vermarktung und führen die Objekte anschließend wieder dem Markt zu. Unser Prinzip dabei: kurze Kapitalbindung, hoher Kapitalumschlag und disziplinierte Reinvestition. Ergänzend beteiligen wir uns strategisch an operativ tätigen Immobilienunternehmen. Unser Ertragsmodell ruht damit auf zwei Säulen: der Marge aus dem eigenen An- und Verkauf - und laufenden Ausschüttungen aus unseren Beteiligungen.Anleihen Finder: Welche Faktoren ermöglichen Ihnen Einkaufsvorteile, wie groß kann der Preisabschlag gegenüber dem regulären Markt in der Praxis sein und inwiefern ist der Zugang zu Off-Market-Transaktionen ein Wettbewerbsvorteil? Thomas Helten: Unsere Einkaufsvorteile beruhen auf vier Faktoren, die ineinandergreifen. 1. Unser Zugang. Wir sind Teil eines über Jahre gewachsenen Netzwerks aus Maklern, Investoren, Notaren und Banken. Dadurch erfahren wir von Objekten aus Zwangsversteigerungen und Sondersituationen häufig, bevor sie überhaupt den Markt erreichen. Unsere Unternehmensbeteiligungen vervielfachen diesen Zugang noch einmal. 2. Die Sondersituationen selbst - Erbengemeinschaften, Trennungen, Sanierungsstau oder schlicht Zeitdruck auf Verkäuferseite, etwa wenn eine Anschlussfinanzierung zu deutlich gestiegenen Zinsen ansteht. 3. Unsere Entscheidungsgeschwindigkeit. Wir entscheiden ohne Bankfinanzierung und ohne große Gremien - und können deshalb innerhalb weniger Tage und ohne Finanzierungsvorbehalt zusagen. Für einen Verkäufer unter Zeitdruck wiegt eine schnelle, verlässliche Abschlusssicherheit häufig schwerer als die letzten Prozentpunkte beim Preis. 4. Unsere lokale Präsenz. In Düsseldorf ist unsere Hauptniederlassung hervorragend vernetzt. Auf Mallorca sind wir mit einer eigenen Dependance vertreten und befinden uns in weit fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Beteiligung an einem seit rund 25 Jahren etablierten Maklerbüro. In Frankfurt sind wir an einer Gesellschaft beteiligt, die auf den Erwerb von Immobilien aus Sondersituationen spezialisiert ist. Und in Dubai agieren wir mit unserer hundertprozentigen Tochtergesellschaft, die für den An- und Verkauf von Immobilien akkreditiert ist und mit etablierten Partnern vor Ort zusammenarbeitet. Bei der Größenordnung des Abschlags bleibe ich bewusst zurückhaltend: Wir kaufen ausschließlich dann, wenn zwischen Kaufpreis und erzielbarem Verkaufspreis ein deutlicher Abstand besteht. Wie groß dieser im Einzelfall ausfällt, entscheidet das jeweilige Objekt. Pauschale Renditeversprechen wären unseriös - und Seriosität ist in unserem Geschäft ...

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