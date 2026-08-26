Die GLOBAL-FINANZ AG hat ihren Vorstand erweitert: David Piccon wurde in den Vorstand berufen und verantwortet nun den Vertrieb des Unternehmens. Gemeinsam mit Frank Wemheuer bildet er damit das Vorstandsduo der GLOBAL-FINANZ. Die GLOBAL-FINANZ AG hat ihr Vorstandsteam ausgebaut. Seit dem 17.08.2026 ist David Piccon neuer Vertriebsvorstand des Unternehmens. Zusammen mit Frank Wemheuer bildet er damit das Vorstandsduo der GLOBAL-FINANZ und ist für den Vertrieb verantwortlich. Piccon verfügt über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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