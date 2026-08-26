Für Anleger wird der Donnerstag zum Stresstest: Europas Berichtssaison läuft auf Hochtouren - und aus Frankfurt kommt ein richtungsweisendes Signal der EZB.Der Donnerstag steht ganz im Zeichen der Unternehmensbilanzen: Fielmann, Delivery Hero und der französische Spirituosenkonzern Pernod Ricard öffnen ihre Bücher, während Duftstoffriese Givaudan Investoren zur Summer Conference lädt. Aus den USA gesellen sich Autodesk und Best Buy hinzu und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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