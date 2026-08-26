Original-Research: Deutsche Rohstoff AG - from First Berlin Equity Research GmbH



26.08.2026 / 16:23 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Deutsche Rohstoff AG Company Name: Deutsche Rohstoff AG ISIN: DE000A0XYG76 Reason for the research: Q2 results Recommendation: Buy from: 26.08.2026 Target price: €125 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 115.00 to EUR 125.00.



Abstract:

Q2/26 results showed a 52.8% increase in revenue to €66.1m (Q2/25: €43.2m), while EBITDA came at in at €79.2m (Q2/25: €27.3m). The results benefitted from a 23.5% increase in oil volume, a 38.9% increase in the realised oil price after hedging, and a profit on the sale of Almonty shares of €31.3m. The H1/26 gain on Almonty shares was €128.5m and so far in Q3/26 DRAG has booked an additional gain of €33.7m. Clean of the Almonty gain Q2/26 EBITDA was €47.9m (Q2/25: €27.3m) equivalent to a margin of 72.4% (Q2/25: 63.0%). Q2/26 volume growth was boosted by production from nine new gross wells which came on line from mid-May onwards. DRAG is planning to bring another 23 gross wells into production by the end of this year, thereby raising H2/26 production to 24,000 - 26,000 boepd. The 25,000 boepd mid-point of this figure is 85% above the H1/26 production figure of 13,501 boepd. Guidance for FY/26 sales and EBITDA is unchanged at €300m-€320m and €380m-€400m respectively. The corresponding figures for FY/27 are also unchanged at €320m-€340m and €240m-€260m respectively. We have raised our price target from €1.15 to €1.25 to reflect a 6% increase in the average level of the oil futures strip over the next three years, and a 20% rise in the value of DRAG's remaining holdings in Almonty securities since our most recent study of 10 August. We maintain our Buy recommendation (upside: 46%).



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 115,00 auf EUR 125,00.



Zusammenfassung:

Die Ergebnisse für das 2. Quartal 2026 zeigten einen Umsatzanstieg um 52,8% auf €66,1 Mio. (2. Quartal 2025: €43,2 Mio.), während das EBITDA bei €79,2 Mio. lag (2. Quartal 2025: €27,3 Mio.). Die Ergebnisse profitierten von einem Anstieg des Ölvolumens um 23,5%, einem Anstieg des realisierten Ölpreises nach Absicherung um 38,9% sowie einem Gewinn aus dem Verkauf von Almonty-Aktien in Höhe von €31,3 Mio. Der Gewinn aus den Almonty-Aktien belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf €128,5 Mio., und im dritten Quartal 2026 hat DRAG bislang einen zusätzlichen Gewinn von €33,7 Mio. verbucht. Ohne den Almonty-Gewinn belief sich das EBITDA im 2. Quartal 2026 auf €47,9 Mio. (2. Quartal 2025: €27,3 Mio.), was einer Marge von 72,4% entspricht (2. Quartal 2025: 63,0%). Das Volumenwachstum im 2. Quartal 2026 wurde durch die Produktion aus neun neuen Bruttobohrlöchern angekurbelt, die ab Mitte Mai in Betrieb genommen wurden. DRAG plant, bis Ende dieses Jahres weitere 23 Bruttobohrlöcher in Produktion zu nehmen und damit die Produktion im zweiten Halbjahr 2026 auf 24.000 bis 26.000 boepd zu steigern. Der Mittelwert dieser Spanne von 25.000 boepd liegt 85% über der Produktionszahl des ersten Halbjahres 2026 von 13.501 boepd. Die Prognosen für Umsatz und EBITDA im Geschäftsjahr 2026 bleiben unverändert bei €300 Mio. bis €320 Mio. bzw. €380 Mio. bis €400 Mio. Die entsprechenden Zahlen für das Geschäftsjahr 2027 bleiben ebenfalls unverändert bei €320 Mio. bis €340 Mio. bzw. €240 Mio. bis €260 Mio. Wir haben unser Kursziel von €115 auf €125 angehoben, um einem Anstieg des durchschnittlichen Niveaus der Öl-Futures-Kurve um 6% in den nächsten drei Jahren sowie einem Wertzuwachs von 20% bei den verbleibenden Beständen von DRAG an Almonty-Wertpapieren seit unserer letzten Analyse vom 10. August Rechnung zu tragen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial: 46%).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.





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Herr Gaurav Tiwari

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