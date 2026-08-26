Uber hat eine Neuerung angekündigt, die Eltern mehr Sicherheit geben soll. Sie können ihre Kinder künftig bei Fahrten per Livestream beobachten. Was das Feature bringen soll und wo es zuerst startet. Der Fahrdienst Uber bietet schon seit geraumer Zeit in den USA spezielle Konten für jüngere Nutzer:innen und deren Eltern. Die Teenager-Accounts erlauben es 13- bis 17-Jährigen, selbstständig Fahrten zu buchen. Eltern bekommen jedes Mal eine Info über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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