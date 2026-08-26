Berichten zufolge wurde Goldman Sachs eingeschaltet, um Angebote einzuholen. Das Geschäft gehört zur Sparte Transformation of Industry, die industrielle Dampfturbinen und Generatoren, Kompressoren sowie Elektrifizierungs- und Wasserstofftechnik bündelt. Mehrere Finanzinvestoren prüfen Gebote. Die Bewertung könnte bei über 10 Mrd. € liegen. Ein Verkauf hätte klare Vorteile. Siemens Energy würde erhebliche Mittel freisetzen und könnte sich stärker auf die wachstumsstarken Bereiche Gas Services und Grid Technologies konzentrieren. Gerade Stromnetze profitieren vom steigenden Energiebedarf durch Rechenzentren und KI. Zudem würde ein fokussierteres Portfolio das Konzernprofil schärfen.
Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 34.
Schlaglichter dieser Ausgabe:
Bitcoin zurück im Rallymodus
ERNST RUSS dreht nach oben
DAX-Wert mit wichtigem charttechnischem Signal
Kreuzfahrtboom: Vier Titel unter der Lupe
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