Nach der starken Rally ist Bitcoin wieder unter 80.000 US$ gerutscht. Der Rücksetzer kommt dabei nicht ganz überraschend, denn ausgerechnet an einer alten Problemzone war für BTC erstmal Schluss. Jetzt rücken die ersten Unterstützungen wieder in den Fokus. Bitcoin prallt an einer alten Hürde ab Bei Bitcoin hat sich innerhalb weniger Tage ziemlich viel verändert. Nach Wochen, in denen kaum richtig Schwung in den Markt kam, ging es zuletzt innerhalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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