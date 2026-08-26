Die SAP-Aktie hat sich seit dem Tief Ende Juli stark zurückgearbeitet und zwischenzeitlich wieder Kurse oberhalb von 185 € erreicht. Zuletzt kam allerdings eine kleinere Korrektur rein und hier wird es jetzt interessant, denn der Chart zeigt mehrere Marken, an denen sich entscheiden dürfte, ob die Erholung weiterläuft oder erstmal etwas Luft rauskommt. Die Erholung war stark aber zuletzt kam wieder etwas Gegenwind Vom Jahrestief bei 127,50 € ging ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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