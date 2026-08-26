Die DZ Bank hat ihr Kursziel für CTS Eventim deutlich angehoben, von 81,00 € auf 88,00 €, und das Kaufvotum bestätigt. Analyst Karsten Oblinger begründet das in seiner Studie vom 26. August 2026 mit einem überzeugenden Halbjahresbericht. Beim Umsatzwachstum hat CTS Eventim klar geliefert. Ticketing-Marge drückt aufs Ebitda Das operative Ergebnis (Ebitda) legte um 12,4 Prozent zu, was auf den ersten Blick solide klingt. Allerdings bremste eine temporär ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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