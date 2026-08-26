Meta zahlt knapp 16,7 Milliarden US$! Geeinigt hat sich der Facebook-Mutterkonzern damit auf einen Vergleich mit klagenden US-Bundesstaaten, die dem Unternehmen vorwarfen, mit seinen Plattformen zur Social-Media-Sucht von Kindern beizutragen. Das Gerichtsdokument macht das Ausmaß deutlich. Ein teurer Vergleich Fast 16,7 Milliarden US$. Diese Summe zeigt, wie ernst die US-Bundesstaaten das Thema genommen haben, und meiner Meinung nach auch, wie stark ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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