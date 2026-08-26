Die Gerresheimer-Aktie konnte sich nach dem starken Kursverlust seit September vergangenen Jahres zuletzt deutlich erholen. Zuletzt bewegte sich das Papier jedoch orientierungslos in einer Handelsspanne zwischen 25 und 29 €. Am Mittwoch notiert die Aktie aktuell bei 25,60 €. Damit stellt sich die Frage: Wie geht es jetzt weiter? Interims-CEO verlässt das Unternehmen vorzeitig Als Gerresheimer Ende 2025 in eine schwierige Situation geriet, wurde Uwe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de