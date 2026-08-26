Abercrombie & Fitch sorgt mit seinen Zahlen zum zweiten Quartal für Begeisterung an der Börse. Der US-Modekonzern übertrifft die Erwartungen, hebt seine Jahresprognose kräftig an und stellt auch für das laufende Quartal weiteres Wachstum in Aussicht. Die Aktie schießt daraufhin im vorbörslichen US-Handel zeitweise um rund 13 % auf etwa 123 US $ nach oben. Gewinn weit über den Erwartungen Noch spektakulärer fällt der Blick auf das Ergebnis aus. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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