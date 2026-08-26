Wie hat sich der Vermittlermarkt im zweiten Quartal des Jahres verändert? Die Beratungsgesellschaft MarshBerry weist auf neue Player und Konzepte hin, durch die derzeit interessante Dynamiken entstehen. Makler sollten sich nun bestimmte Fragen stellen, wenn sie an einen Verkauf denken. 19 Maklertransaktionen hat die Beratungsgesellschaft MarshBerry im zweiten Quartal in der DACH-Region beobachtet. Im ersten Quartal waren es noch 24 gewesen. Somit war der M&A-Markt in der Versicherungsvermittlung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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