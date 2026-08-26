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PANASONIC TOUGHBOOK FEIERT 30 JAHRE INNOVATIONEN FÜR MOBILE TEAMS



26.08.2026 / 17:25 CET/CEST

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Mitarbeiter an vorderster Front vertrauen auf Panasonic TOUGHBOOK als technologische Basis, die den reibungslosen Betrieb sicherstellt. WIESBADEN, Deutschland, 26. August 2026 /PRNewswire/ -- Als Wegbereiter des robusten mobilen Computing steht Panasonic TOUGHBOOK seit 30 Jahren an der Spitze der mobilen Innovation und verändert seitdem die Arbeitsweise mobiler Arbeitskräfte, die dadurch effizienter arbeiten und wichtige Entscheidungen direkt vor Ort treffen können. Seit drei Jahrzehnten vertrauen sie darauf, dass TOUGHBOOK Geräte in den anspruchsvollsten Umgebungen zuverlässig funktionieren, in denen herkömmliche Geräte nicht ausreichen. Verlässliche Lösungen für anspruchsvolle Einsätze Panasonic brachte 1996 mit dem CF-25 das erste TOUGHBOOK auf den Markt, als direkte Antwort auf eine reale Herausforderung: Außendienstmitarbeiter von Versorgungsunternehmen hatten mit übermäßig hohen Ausfallraten bei Standardgeräten zu kämpfen. Panasonic entwickelte den CF-25 von Grund auf so, dass er den Bedingungen bei Außeneinsätzen standhält, einschließlich Stürzen, Vibrationen, extremen Temperaturen, Staub und Regen. Auch nach 30 Jahren Innovation hat sich dieses Maß an Kundeneinbindung und das tiefgehende Verständnis für die tatsächlichen Anforderungen von Anwendern in anspruchsvollen Einsatzumgebungen nicht verändert. Dieser kundenorientierte Ansatz hat Panasonic geholfen, eine völlig neue Kategorie für robustes mobiles Computing zu schaffen. Gleichzeitig bildet er die Grundlage für jahrzehntelange Innovationen in den Bereichen sichere mobile Plattformen, superschnelle Konnektivität, KI-gestütztes Edge Computing und Full-Lifecycle-Dienste zur Unterstützung mobiler Teams. Deshalb vertrauen Panasonic-Kunden, Partner und Endnutzer seit 30 Jahren auf TOUGHBOOK, wenn die betriebliche Kontinuität entscheidend ist. Masaki Takeda, Direktor der Mobile Solutions Business Division Europe, sagt: "Vor 30 Jahren wollte TOUGHBOOK die Grenzen dessen herausfordern, was mobile Technologie erreichen kann. Heute ist es die weltweit vertrauenswürdigste Marke für robuste Technologie. Angesichts der steigenden Herausforderungen in Bezug auf Cybersicherheit, KI-Einführung, Mobilität der Belegschaft sowie operative Resilienz und Kontinuität, war der Bedarf an vertrauenswürdiger Technologie für den Außeneinsatz nie größer. Deshalb engagieren wir uns mehr denn je, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die reale Probleme lösen und mobile Teams unterstützen, zuverlässig zu arbeiten, wenn Ausfälle keine Option sind." Drei Jahrzehnte bemerkenswerter Innovation 1998: Das European Configuration Centre in Cardiff eröffnet. Damit kann TOUGHBOOK maßgeschneiderte Geräte entsprechend der Kundenanforderungen entwickeln und konfigurieren und so Skalierbarkeit, Qualitätsstandards und Bereitstellungsgeschwindigkeit verbessern.

2000er Jahre: Panasonic erweitert die Unterstützung für drahtlose Konnektivität, Fahrzeugintegration und maßgeschneiderte Anwendungen für den Außeneinsatz, da Endnutzer zunehmend Zugang zu kritischen Informationen in jeder Umgebung benötigen.

2003: Markteinführung des TOUGHBOOK CF-18, des weltweit ersten vollrobusten Notebooks und Tablets mit einem rotierenden Touchscreen, der als Katalysator für die Entwicklung zukünftiger Hybridmodelle dienen sollte.

2010er Jahre: Während Organisationen eine transformative Digitalisierung durchlaufen, entwickeln sich TOUGHBOOK Geräte weiter, um Echtzeit-Datenerfassung, verbesserte Cybersicherheit und Cloud-Konnektivität zu unterstützen, sodass Nutzer komplexe Arbeitsabläufe vor Ort verwalten können.

2024: Einführung des KI-gestützten TOUGHBOOK 40mk2, das fortschrittliche KI-Verarbeitung am Edge unterstützt.

2025: Einführung von Mobile-IT As-a-Service, das Geräte, Software und Support durch ein flexibles Abonnementmodell kombiniert. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/panasonic-toughbook-feiert-30-jahre-innovationen-fur-mobile-teams-302860735.html



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