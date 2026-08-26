Mainz (ots) -
Woche 38/26
So., 13.9.
23.45 Precht
Bitte Ergänzungen beachten:
Bedrohte Demokratie - Kommt ein Systemwechsel?
Richard David Precht im Gespräch mit Veith Selk
Woche 41/26
Mi., 7.10.
3.30 Tatort Jugendfußball
Bitte streichen: Missbraucht im eigenen Verein
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6340454
Woche 38/26
So., 13.9.
23.45 Precht
Bitte Ergänzungen beachten:
Bedrohte Demokratie - Kommt ein Systemwechsel?
Richard David Precht im Gespräch mit Veith Selk
Woche 41/26
Mi., 7.10.
3.30 Tatort Jugendfußball
Bitte streichen: Missbraucht im eigenen Verein
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6340454
© 2026 news aktuell