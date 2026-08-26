Traben-Trarbach (ots) -Die Stadt Traben-Trarbach in der Mosel-Region hat ein neues touristisches Highlight: Nach umfassender Modernisierung feierte die Mosel-Jugendherberge in Traben-Trarbach offiziell Eröffnung. Mit einer Investition von 7,2 Millionen Euro präsentiert sich das Haus als moderne Jugendherberge, das Design, Komfort und Gemeinschaft auf innovative Weise verbindet, und gehört nun zu den modernsten Jugendherbergen Deutschlands.Jacob Geditz, Vorstandsvorsitzender der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland, zog zur Eröffnung eine beeindruckende Bilanz: "Das enorme Interesse gibt uns recht. Für das laufende Jahr 2026 rechnen wir mit rund 27.000 Übernachtungen."Moderne Infrastruktur trifft auf herzliche GastfreundschaftDie grundlegend sanierte Jugendherberge bietet 179 Betten in 42 modernen Gästezimmern, alle ausgestattet mit eigenem Bad. Das Interior-Design setzt auf eine stylische Ausstattung mit Wohlfühlatmosphäre. Besonderes Highlight im Foyer ist die gemütliche Mosel-Lounge.Für Familien und Schulklassen wurde ein großzügiger Indoor-Spielebereich geschaffen, der mit XXL-Tischkicker, Airhockey, Billard und einer Erlebnisspielburg keine Wünsche offenlässt. Das neu gestaltete Außengelände lädt zudem mit großzügigen Sitzgelegenheiten zum Verweilen ein, während der neu gestaltete Spielplatz viel Raum für Bewegung an der frischen Moselluft bietet.Auch für Veranstaltungen, Tagungen und Seminare setzt das Haus Maßstäbe: Acht multifunktionale Veranstaltungsräume für bis zu 100 Personen bieten modernste Medientechnik für Seminare und Workshops.Nachhaltigkeit als Fundament für die ZukunftNicht nur optisch, sondern auch technisch setzt das Haus neue Maßstäbe. Die Jugendherberge verfolgt ein konsequentes energetisches Konzept: Eine leistungsstarke Photovoltaikanlage auf dem Dach und ein modernes Wärmepumpen-System sorgen für eine umweltfreundliche Energieversorgung. In Kombination mit einer optimierten Wärmedämmung wird der ökologische Fußabdruck der Herberge deutlich reduziert. Auch an die Mobilität von morgen ist gedacht: Gästen, die mit dem Elektroauto anreisen, stehen eigene Ladesäulen direkt am Haus zur Verfügung.Bedeutung für die RegionBei der feierlichen Eröffnung würdigten Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Ministerin für Arbeit, Soziales, Frauen, Familie und Jugend des Landes Rheinland-Pfalz, Stadtbürgermeister Patrice-Christian-Roger Langer und Marcus Heinte, Bürgermeister der Verbandsgemeinde, die Jugendherberge als unverzichtbaren außerschulischen Lernort, sozialen Ankerpunkt für Kinder und Familien sowie die enorme Bedeutung für die lokale Tourismus-Infrastruktur.Vision: Glücksmomente schaffenKarl Peter Bruch, Präsident der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland, fasste die Philosophie des Projekts zusammen: "Unsere Vision ist es, Glücksmomente für unsere Gäste zu schaffen. Durch zeitgemäßen Komfort und unseren unverwechselbaren Gemeinschaftsgeist beweisen wir, dass Tradition und Moderne bei uns Hand in Hand gehen."Die Mosel-Jugendherberge Traben-Trarbach ist für Familien, Gruppen, Vereine und Einzelreisende buchbar. www.DieJugendherbergen.de/Traben-TrarbachPressekontakt:Die Jugendherbergenin Rheinland-Pfalz und im SaarlandIn der Meielache 155122 Mainzwww.DieJugendherbergen.deAnsprechpartner:Tamara GoretzkaTelefon 0 61 31 / 3 74 46 31Goretzka@diejugendherbergen.deOriginal-Content von: Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106654/6340461