Billund (ots) -Die LEGO Gruppe hat auf der gamescom in Köln die neusten LEGO Super Mario Sets vorgestellt, inklusive der neuen LEGO Minifiguren von den beliebten Videospielcharakteren.Die neuen LEGO Minifiguren stehen für eine aufgearbeitete LEGO Super Mario Themenwelt, die sich auf die kreativen LEGO Minifiguren und deren Action konzentriert. Die Nachricht, dass LEGO Super Mario Minifiguren bald Teil der Themenwelt sein werden, wurde erstmalig anlässlich der Feierlichkeiten am 10. März diesen Jahres, dem MAR10-Day, auf den Social Media Kanälen angedeutet. Zusammen mit der Ankündigung neuer Sets für 2027.Den aus einer Röhre springenden Mario, der bereit ist, sich ins nächste Abenteuer zu stützen, ist eines der bekanntesten Bilder, dass viele Fans mit Vergnügen wiedererkennen werden. Die Szenerie aus Marios Röhrensprung (72052), beinhaltet die neue LEGO Minifigur von Super Mario. Kinder ab 6 Jahren können sogar Gumbas mit einem Hebel aus dem Weg katapultieren, damit Mario Münzen einsammeln kann.Bereit fürs Rennen und Münzensammeln mit Mario Kart - Ein Rennen mit Mario (72054)? Das Kart verfügt über eine eingebaute Vorrichtung, mit der man fliegende Koopa-Panzer abfeuern kann und mit dem Mario die Kegel- und Bananen-Hindernisse umfahren muss!Nach einem langen Tag voller Abenteuer, geht es ab in Richtung Meer und Marios Strandabenteuer (72055). Mit einem Sandwich und Getränken von der Erfrischungsbar erholen oder in der Sonnen-Lounge mit kleinem Tischchen, Drink und einem Schirm für Schatten entspannen. Mario in Urlaubslaune und in Badehose ist bereit auf ein paar Wellen zu surfen, doch muss sich stets mit einem Auge vor den Krabben hüten.Mario Kart - Luigis & Bowser Jr.s Rennen (72056) lädt Kinder zu einen Pitstopp während Luigis und Bowser Jr.s. spannendem Rennen ein. Hier kann man um Münzen kämpfen und dabei Koopa-Panzer benutzen. Doch Achtung, die LEGO Minifiguren sollten stets innerhalb der Strecke bleiben und die Bananen umfahren. Erstmalig präsentiert die LEGO Gruppe ein LEGO Super Mario Set für Kinder ab 4 Jahren, wodurch noch mehr junge Fans Teil von diesem großen Spaß werden können.Das Set Yoshi besucht Marios Haus (72057) lässt Kinder ab 4 Jahren mit ihren Lieblingsfiguren abhängen. In Marios Haus können die Minifiguren im Schlafzimmer entspannen, im Garten spielen oder sich einen Snack in der Küche holen - ganz einfach mit Hilfe der grünen Rutsche, die das Hin- und Herwechseln zwischen den Etagen ermöglicht.Bereit für das epische Mario Kart - Bowsers chaotisches Rennen (72058)? An den Start gehen Bowser in seinem Fiesen Flitzer, Toad in einem Wüstenflitzer, ein Gumba in einem Pünktchen-Kart und einer Kuh im Radiorenner. Jedes Kart verfügt über coole Rennfunktionen, darunter einen Granatenwerfer (der auch Feuerbälle abschießen kann) oder sogar Flammen, die aus dem Heck schießen.In Feuer-Mario & Bowsers Festung (72060) muss Peach aus Bowsers Festung entkommen. Gelegen in der beeindruckenden Festung sind Bowser, Koopa Troopa und Gumbas bereit die Schloss mit Lava-Bällen und verstecken Fallen zu verteidigen. Doch all das ist kein Problem für Fire Mario, der unterwegs eine versteckte Schatztruhe voller Münzen aufspüren kann!Die neue LEGO Feuer Luigi Minifigur ist in dem Feuer-Luigi gegen Koopa (72061) Set enthalten. Feuer Luigi muss sich einem Koopa stellen und versuchen, einen eingenommenen Turm wiederzuerobern! Dabei kann Feuer Luigi in eine Kanone gepackt und auf den Turm gefeuert werden, während er Ausschau nach ?-Blöcken hält, um eine Feuerblume freizulegen.Die LEGO Gruppe und Nintendo blicken auf eine lange Partnerschaft zurück. Im Jahr 2020 brachten sie die ersten interaktiven LEGO Super Mario Sets auf den Markt, um die gesamte Action der beliebten Videospielreihe in einem einzigartigen LEGO Spielsystem einzufangen.Im Rahmen der Neuauflage der Super Mario Themenwelt werden neue LEGO Super Mario Sets erscheinen, bei denen das kreative Rollenspiel mit LEGO Minifiguren im Mittelpunkt steht und die einzigartigen Charaktere, Karts und Umgebungen aus dem Super Mario und Mario Kart Universum enthalten.Patrick Otley, Design Manager bei der LEGO Gruppe, sagte "Dies ist eine großartige Würdigung unserer Partnerschaft mit Nintendo. Super Mario in Form von LEGO Minifiguren zum Leben zu erwecken, fühlt sich wie der Beginn von etwas ganz Besonderem an. Unser Ziel war es, Kindern das zu geben, was sie sich wünschen und was sie brauchen, um ihre eigenen Geschichten und Abenteuer zu erschaffen und damit das Spielerlebnis durch diese Kultfiguren zu erweitern und zu bereichern. Wir möchten unseren Fans mehr Freiheit geben, so zu spielen, wie sie es möchten und hoffen, dass die Kinder durch die neuen LEGO Super Mario Minifiguren noch mehr Inspiration finden."Die neuen LEGO Super Mario Sets sind ab dem 1. Januar 2027 über LEGO.com, in LEGO Stores und bei ausgewählten Läden weltweit erhältlich. Weitere Informationen folgen in Kürze unter: www.lego.com/themes/super-mario.- ENDE -Bildmaterial finden Sie im deutschsprachigen Newsroom (https://www.legonewsroom.de/).Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte das Pressebüro: lego.presse@fischerappelt.deProduktinformationen- Produktname: Marios Röhrensprung- Produktnummer: 72052- Alter: 6+- Elemente: 61- UVP: 9,99 EUR- Abmessungen: 8 cm hoch, 6 cm lang und 11 cm breit- Erhältlich ab dem: 1. Januar 2027- Produktname: Mario Kart - Ein Rennen mit Mario- Produktnummer: 72054- Alter: 6+- Elemente: 84- UVP: 14,99 EUR- Abmessungen: 4 cm hoch, 7 cm lang und 5 cm breit- Erhältlich ab dem: 1. Januar 2027- Produktname: Marios Strandabenteuer- Produktnummer: 72055- Alter: 6+- Elemente: 196- UVP: 19,99 EUR- Abmessungen: 11 cm hoch, 9 cm lang und 8 cm breit- Erhältlich ab dem: 1. Januar 2027- Produktname: Mario Kart - Luigis & Bowser Jr.s Rennen- Produktnummer: 72056- Alter: 4+- Elemente: 104- UVP: 29,99 EUR- Abmessungen: 5 cm hoch, 6 cm lang und 9 cm breit- Erhältlich ab dem: 1. Januar 2027- Produktname: Yoshi besucht Marios Haus- Produktnummer: 72057- Alter: 4+- Elemente: 147- UVP: 39,99 EUR- Abmessungen: 18 cm hoch, 14 cm lang und 23 cm breit- Erhältlich ab dem: 1. Januar 2027- Produktname: Mario Kart - Bowsers chaotisches Rennen- Produktnummer: 72058- Alter: 7+- Elemente: 409- UVP: 59,99 EUR- Abmessungen: 6 cm hoch, 10 cm lang und 7 cm breit- Erhältlich ab dem: 1. Januar 2027- Produktname: Feuer-Mario & Bowsers Festung- Produktnummer: 72060- Alter: 8+- Elemente: 850- UVP: 99,99 EUR- Abmessungen: 26 cm hoch, 17 cm lang und 36 cm breit- Erhältlich ab dem: 1. Januar 2027- Produktname: Feuer-Luigi gegen Koopa- Produktnummer: 72061- Alter: 7+- Elemente: 241- UVP: 29,99 EUR- Abmessungen: 17 cm hoch, 10 cm lang und 14 cm breit- Erhältlich ab dem: 1. Januar 2027Über die LEGO GruppeDie Mission der LEGO Gruppe ist es, Kinder durch Spiel zu inspirieren und in ihrer Entwicklung zu fördern. Das "LEGO System in Play" ermöglicht Kindern und erwachsenen Fans mit LEGO Steinen alles kreativ zu bauen und nachzubauen, was sie sich vorstellen können. Die LEGO Gruppe wurde 1932 in Billund, Dänemark von Ole Kirk Kristiansen gegründet. Der Name leitet sich von den beiden dänischen Wörtern LEg GOdt ab, was so viel wie "Spiel gut" bedeutet. Auch heute noch ist die LEGO Gruppe ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Billund. Ihre Produkte werden mittlerweile in mehr als 120 Ländern weltweit verkauft. Für weitere Informationen: www.LEGO.com.Pressekontakt:fischerAppelt relations GmbHNadine FunkWaterloohain 5 | 22769 Hamburglego.presse@fischerappelt.deOriginal-Content von: LEGO GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65052/6340460