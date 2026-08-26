Freiburg (ots) -Nach der dramatischen Sturzflut in Nepal stellt Caritas international, das Hilfswerk der deutschen Caritas, 50.000 Euro Soforthilfe bereit. Nepalesische Caritas-Partnerorganisationen evaluieren aktuell das Ausmaß der Zerstörung und bereiten die Ersthilfe vor.Die ungewöhnlich heftige Sturzflut hatte am Mittwochmorgen lokaler Zeit den Distrikt Rasuwa im Norden Nepals getroffen und massive Schäden angerichtet. Besonders betroffen sind die Orte Timure, Rasuwagadhi und Syabrubesi nahe der Grenze zu China. Häuser, Straßen, Brücken und weitere Infrastruktur wurden von den Wassermassen zerstört oder schwer beschädigt. Es wird mit hohen Opferzahlen gerechnet, erste Angaben sprechen von mehreren Hundert Menschen, die vermisst werden, darunter viele Touristen..Besonders dramatisch ist die Situation in Timure. Nach ersten Berichten wurden große Teile des Ortes und des dortigen Basars überschwemmt oder unter Schlamm und Geröll begraben. Auch in Syabrubesi wurden Wohnhäuser und Marktgebäude entlang des Flusses schwer getroffen. Weiter flussabwärts wurden ebenfalls Häuser beschädigt oder fortgerissen. Die weitere Entwicklung der Lage und der Unterstützungsbedarf in den betroffenen Gebieten werden derzeit beobachtet. Wie viele Menschen durch die Katastrophe ihr Zuhause verloren haben und wie groß der Bedarf an humanitärer Hilfe sein wird, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen.Caritas Nepal ist seit Jahrzehnten in der humanitären Hilfe und Katastrophenvorsorge im Land tätig. Regelmäßig führt die Organisation im Land Notfallübungen durch, zuletzt in der vergangenen Woche.Caritas international ruft dringend zu Spenden für die Betroffenen der Sturzflut in Nepal auf. Stichwort: NepalDeutscher Caritasverband e.V.Bank für Sozialwirtschaft KarlsruheIBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02BIC: BFSWDE33XXXwww.caritas-international.deCaritas international ist das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 162 nationalen Mitgliedsverbänden.Pressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Oliver Müller (verantwortlich -292), Achim Reinke(Durchwahl -515).www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67602/6340458