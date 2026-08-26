Access Advance LLC gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Zusammenhang mit der kürzlich erfolgten Veröffentlichung der AV2-Videocodec-Spezifikation die Sondierungsphase für einen neuen Patentpool eingeleitet hat, der Geräte und Software abdeckt, die den AV2-Videocodec sowie dessen Vorgänger AV1 implementieren. Während dieser Sondierungsphase wird Access Advance mit den Marktteilnehmern in Kontakt treten, um deren Meinung einzuholen. Dazu gehören auch Gespräche mit potenziellen Lizenzgebern zur Bildung des Pools, um deren Rückmeldungen zum Umfang, zur Struktur und zu den Bedingungen eines möglichen Programms einzuholen. Alle Patentinhaber, die in gutem Glauben davon ausgehen, dass sie wesentliche AV1- und/oder AV2-Patente besitzen oder kontrollieren, sind eingeladen, an den Gesprächen zur Bildung des Pools teilzunehmen.

Die Einführung von AV1 wird maßgeblich von den Mitgliedern der Alliance for Open Media («AOM») vorangetrieben. AOM-Mitglieder wie Google, Meta und Netflix nutzen AV1 zunehmend für die Bereitstellung von Videos, und die Einführung erstreckt sich mittlerweile auf Smart-TVs, Streaming-Media-Player, mobile Geräte, Webbrowser und Chipsätze. Es wird erwartet, dass AV2, der Nachfolger von AV1 bei der AOM, einen ähnlichen Weg zur Markteinführung einschlagen wird, wobei die Unterstützung durch Encoder und Decoder vor einer breiteren Einführung ausgebaut wird. Da sich die Verbreitung beider Codecs ausweitet, ist Access Advance der Ansicht, dass auf dem Markt ein wachsender Bedarf an einer transparenten und effizienten Pool-Lizenzierungslösung für Geräte und Software besteht, die die AV1- und AV2-Spezifikationen umsetzen analog zur Rolle der HEVC- und VVC-Patentpools von Access Advance.

Dieser Bedarf wird durch ein weit verbreitetes Missverständnis verstärkt, wonach AV1 und AV2 "lizenzgebührenfrei" seien. Diese Charakterisierung spiegelt jedoch lediglich die von AOM-Mitgliedern eingegangenen Verpflichtungen zur Lizenzgebührenfreiheit wider. Viele Unternehmen, die über für AV1 oder AV2 wesentliche Patente verfügen, sind keine AOM-Mitglieder und haben niemals eine solche Verpflichtung eingegangen. Geräte- und Softwarehersteller, die diese Codecs implementieren, sind daher dem Risiko einer Patentverletzung seitens dieser Unternehmen ausgesetzt. Diese Dynamik zeigt sich bereits in Rechtsstreitigkeiten zwischen Patentinhabern und Implementierern in verschiedenen Rechtsordnungen.

"Da sich die Einführung von AV1 beschleunigt und die Einführung von AV2 in naher Zukunft erwartet wird, benötigen Geräte- und Softwarehersteller einen klaren, zentralisierten Weg zur Lizenzierung von Patenten, die nicht unter die lizenzgebührenfreien Verpflichtungen von AOM fallen", sagte Peter Moller, CEO von Access Advance. "Wir rechnen mit einer breiten Marktbeteiligung seitens einer Vielzahl von Lizenzgebern und sind zuversichtlich, dass jede vereinbarte Poolstruktur den Bedürfnissen aller Marktteilnehmer gerecht werden wird."

Access Advance geht zudem davon aus, dass die Lizenzgeber des bestehenden Video Distribution Patent (VDP)-Pools der Aufnahme von AV2 in die VDP-Pool-Lizenz im Jahr 2027 zustimmen werden. Der VDP-Pool vergibt derzeit Lizenzen für die Codecs VP9, AV1, HEVC und VVC.

Interessierte können sich unter licensing@accessadvance.com an Access Advance wenden.

Über Access Advance:

Access Advance LLC ist ein unabhängiges Lizenzverwaltungsunternehmen, das gegründet wurde, um die Entwicklung, Verwaltung und das Management von Patentpools für die Lizenzierung wesentlicher Patente der wichtigsten Videocodec-Technologien zu leiten. Access Advance bietet sowohl Patentinhabern als auch Patentnutzer einen transparenten und effizienten Lizenzierungsmechanismus.

Access Advance verwaltet den HEVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von über 30.000 Patenten, die für die HEVC/H.265-Technologie wesentlich sind, sowie den VVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von über 6.200 Patenten, die für die VVC/H.266-Technologie wesentlich sind. Die "Multi-Codec Bridging Agreement" des Unternehmens bietet berechtigten Lizenznehmern, die sowohl am HEVC Advance- als auch am VVC Advance-Pool teilnehmen, eine einheitliche, vergünstigte Lizenzgebührenstruktur. Darüber hinaus bietet Access Advance den "Video Distribution Patent Pool" an, eine umfassende Lizenzierungslösung für Video-Streaming-Dienste, die die Codecs HEVC, VVC, VP9 und AV1 abdeckt. Access Advance hat zudem den Verwalter des HEVC/VVC-Patentpools von Via LA übernommen, der nun unter dem Namen "VCL Advance" (Video Codec Licensing) firmiert. Weitere Informationen finden Sie unter: www.accessadvance.com.

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